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女童初經年齡提前至11歲 家長籲每月生理假增為2天

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部國教署表示，生理假天數是各校權責範圍，可按校內行政程序修改。本報資料照片
教育部國教署表示，生理假天數是各校權責範圍，可按校內行政程序修改。本報資料照片

台灣女生平均初經提前至11歲約小學四年級，在學生期間受生理期影響的人數變多。有家長在網路上提議，各級學校每月生理假由一天增為兩天，但因高中以下學校課程密集，家長團體建議，應有課業輔導措施。教育部國教署表示，生理假天數是各校權責範圍，可按校內行政程序修改。

振興醫院兒科主任喻永生表示，振興醫院去年整理800多名女童初經年齡，發現已經提前為11歲。他們比照過去本土學術文獻，發現台灣每隔10年，女生初經往前4個月，與肥胖和性早熟有關係，全球暖化等環境變化也可能導致性早熟，還需進一步研究。

喻永生表示，女生初經提前是最近半世紀的事。按黃帝內經記載，女生初經約14歲，維持穩定直到最近50年逐步提前，表示初經提前非遺傳因素，恐與外在的環境變化有關；這個現象受許多國家學者關注。振興醫院也發現，台灣男童性早熟年齡也比20年前提早一歲左右。

初經提前意味在學生受生理期影響的人數變多，有家長在國發會點子平台上提案建議，生理假應由一天增為兩天。全國家長團體聯盟理事長彭淑燕接受採訪時表示，生理痛嚴重時確實難受，還可能有求助醫生需求，學校若每月給兩天假比較體貼，家長團體也支持。但因中小學課程密集，請假後恐導致課業跟不上，應搭配課業輔導措施。

教育部國教署表示，高中以下學校生理假天數是各校權責，可自行調整。各校若要依照「消除對婦女一切形式歧視公約施行法」第二條，及該公約第四條「為促進性別平等及保護母性之特別措施」修正生理假天數，只要由各級學校本著權責，循校內行政程序完成修正。

教育部表示，生理假由來是2014年依照「性別工作平等法」第14條規定及「高級中等學校建教合作實施及建教生權益保障法」第24條第5項規定訂定，當時規定為一天，且為尊重個人生理隱私，此假別不需出示證明。

教育部 生理期

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