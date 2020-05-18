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原鄉師資多漢人、缺原民課綱 立委推動原住民族學校法

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
多位立委今天召開「原住民族學校法草案」公聽會，探討原住民族教育體系所需的原民師資及課程教材。有原住民實驗學校校長表示，我國欠缺原民師資的師培系統，校內師資仍以漢人為主；課堂也應聚焦民族教育，籲地景典故、部落神話入教材。報系資料照
多位立委今天召開「原住民族學校法草案」公聽會，探討原住民族教育體系所需的原民師資及課程教材。有原住民實驗學校校長表示，我國欠缺原民師資的師培系統，校內師資仍以漢人為主；課堂也應聚焦民族教育，籲地景典故、部落神話入教材。報系資料照

多位立委今天召開「原住民族學校法草案」公聽會，探討原住民族教育體系所需的原民師資及課程教材。有原住民實驗學校校長表示，我國欠缺原民師資的師培系統，校內師資仍以漢人為主；課堂也應聚焦民族教育，籲地景典故、部落神話入教材。

立委高金素梅表示，因實驗教育三法上路，原鄉地區出現以原住民文化為主體的實驗學校；但要讓原住民族自主掌管其民族教育，她與多位立委提出「原住民族學校法」草案，深化原民師培且訂定原住民族學校課綱。

教育部國家教育研究院原住民族教育研究中心主任蔡志偉分析，108學年在小學就讀的原住民學生有4萬2863人，主要集中在阿美族、泰雅族、排灣族、布農族及太魯閣族等5個族群。原住民學生有62％分布在都會區，僅38％在原住民地區。

花蓮豐濱國小校長林碧霞表示，我國目前有16個原住民族，但以阿美族為例，雖人數占逾1/3，但去年才成立第1所阿美族實驗學校。且豐濱國小5位級任導師，只有1人來自阿美族，其他4人都是漢人，亟需更多原民師資。

林碧霞也說，「原住民族學校法」上路後成立的原住民族學校，比起現在的實驗學校應有更多實質規範，例如課程規畫上，「民族教育應比照國英數，訂出國小到高中各年級應具備的能力」。她也呼籲原住民族的地景典故、部落神話應入教材。

台中博屋瑪國小校長比令亞布則表示，目前原住民實驗學校實作有成，該校目前民族課程一周有10至13節，且孩子的族語能力變好、民族自信心也提高，也能兼顧基本學科能力。但目前我國欠缺原民師資的師培系統，「原住民族學校法」應有完整配套。

教育部次長林騰蛟表示，教育部支持原住民族追求教育自主自覺，但「原住民族學校法」主管機關應為原民會，教育部將配合原民會規畫，就課程內涵、師資培育等提供協助。原民會副主委鍾興華則說，「原住民族學校法」權責分工需與教育部協商。

原住民 教育部 阿美族

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