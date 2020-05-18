深造前練功好去處 清大為公書院讓準留學生不停學

新冠肺炎疫情肆虐，全球有九成學生無法上學，不少錄取海外大學的台灣學生也因簽證等問題，還不能出國深造。清華大學今天宣布109學年成立「為公書院」，具我國籍且有國外大學入學證明者，可選修該校大學部及研究所課程，名額暫以50人為限。

清大教務長焦傳金表示，根據聯合國教科文組織統計，全球有185國因疫情而被迫停課，且今年9月新學期是否復課仍是未知數。為了讓具海外大學入學資格的我國學生「停課不停學」，清大首度開辦「為公書院」。

清大表示，為公書院學生可修讀清大開設的大學部與研究所課程，含實驗、實作、體育等，成績及格可獲發成績單；也可進實驗室，做專題研究或參與研究計畫，經指導教授評量合格，可獲發實習證明。

為公書院也設有課業輔導員，以定時定點、一對一或一對多面談方式輔導學生。書院導師陣容有專研腦科學的中研院士江安世、「科學人」總編輯李家維、力旺電子董事長徐清祥等11人，由中研院士黃一農領軍。

黃一農說，申請上國外一流大學的學生將與全球頂尖學生競爭，若擔心專業科目因語言能力不足而跟不上，為公書院也提供難度較高的課程，幫學生打好基礎。

竹科實中雙語部高三生姜宇恩已獲得美國密蘇里新聞學院入學許可，因疫情不知何時能成行。姜宇恩表示，未來想成為一名調查記者，清大為公書院提供新聞、寫作、影像敘事、大數據、資訊等課程，是深造前練功的好去處。

清大表示，為公書院於109學年第一學期起，以一學期為原則，學生須繳交學雜費2萬6500元。若疫情緩和，學期結束前須赴海外就讀，可依比例退費，學生也可申請延長至多一學年；經濟弱勢生免繳學雜費。