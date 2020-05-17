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109國中教育會考數學科 完整試題與解答

會考／桃園考區2考生發燒應試 2件電子表違規

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
109年國中教育會考第2天考試結束，桃園考區2萬1801人報考，約200人缺考，武陵高中及六和高中考場各有1名考生發燒，緊急啟動第二類備用試場。圖／桃園市政府教育局提供
109年國中教育會考第2天考試結束，桃園考區2萬1801人報考，約200人缺考，武陵高中及六和高中考場各有1名考生發燒，緊急啟動第二類備用試場。圖／桃園市政府教育局提供

109年國中教育會考第2天考試結束，桃園考區2萬1801人報考，約200人缺考，武陵高中及六和高中考場各有1名考生發燒，緊急啟動第二類備用試場。今天自然、英語科總計僅違規2件，皆為電子錶發出聲響。

由於考前不少學校大力宣導，因防疫措施盡量提早到校，市府教育局指出，今天桃園考區並無考生有遲到狀況。今天僅有兩科應試科目，自然科有227人缺考；英語科有218人缺考，兩科各有1件電子錶發出聲響的違規案件，將提報考區與全國試場違規事項處理會議審議後確定。

今年國中會考因受到新冠肺炎影響，規定發燒考生要安排至獨立的第二類備用試場應試，桃園19間高中職考場早上監測入校考生體溫。武陵高中考場有1名考生在第一節下課後覺得身體不適，經耳溫量測38.6度，在第二節應考英語科時，使用發燒考生專用的第二類備用試場應試。

六和高中考場也有1名考生在第一節下課後，身體不適，經考場人員測量耳溫達38.4度，緊急啟動第二類備用試場SOP，協助該名發燒考生應試。

109年國中教育會考第2天考試結束，桃園考區2萬1801人報考，約200人缺考，武陵高中及六和高中考場各有1名考生發燒，緊急啟動第二類備用試場。圖／桃園市政府教育局提供
109年國中教育會考第2天考試結束，桃園考區2萬1801人報考，約200人缺考，武陵高中及六和高中考場各有1名考生發燒，緊急啟動第二類備用試場。圖／桃園市政府教育局提供

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