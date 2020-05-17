新冠肺炎斷交流 兩岸學者今視訊談疫後教育

新冠肺炎疫情衝擊，兩岸實體交流活動全面暫停，台灣「民主文化基金會」與「南京市教育學會」今於板橋希爾頓酒店舉辦疫後教育視訊交流，期盼在疫情過後，透過教育傳遞經驗，南京資訊工程大學校長李北群也分享復學及防疫措施，他更表示，疫情間收到不少台灣學校的關心與祝福，希望兩岸能盡快恢復交流能量，分享教育領域的資源及心得。

今上午交流會中，台灣代表有民主文化基金會董事長黃光國、中華兩岸和平發展聯合會主席潘朝陽、曾任聯合國人力資源部資深專員邵子平，以及文化、世新、嘉義、東華等大學教授；大陸則有南京資訊工程大學、南京師範大學、南京市教育學會，以及中學、小學等學校代表。

南京市教育學會副會長陳尚軍指出，受新冠肺炎疫情影響，大陸2020春假延長，在未復學的期間，以停課不停學為原則，中小學全面啟動線上教學，幼兒園則進行家庭教育指導，並提供免費線上教育資源，其中名師空中課堂流覽人次已達到1億3000萬。

陳尚軍說，隨著疫情趨緩，3月30日開始，南京市以錯時、錯鋒、錯年紀為原則，分八個梯次陸續復學，目前已有六批學生返校上課，復學前各校會做好模擬演練，包括教職員提前到崗、進校路線、送餐環節等，以及模擬師生發燒的應急措施，針對開學後學習落差的情況，也會針對學習困難學生個別輔導。

南京資訊工程大學校長李北群表示，南京大學自4月12日起，2萬5000多名學生已陸續返校上課，並啟動「333分流機制」，三分之一線上上課、三分之一實驗教學、三分之一上實體課程，將學生的學習空間拉寬；另在中午用餐前，每層樓教室分別間隔15分鐘下課，減少學生在食堂、餐廳的集聚人數，並發放每位學生一支溫度計，每天檢測兩次體溫，追蹤健康狀況。

李北群說，大學應當在科學防疫上做出表率，透過管理創新，維持社會的永續、經濟發展，雖目前因疫情影響兩岸交流，但南京大學5月10日的60周年校慶活動中，仍收到來自台灣10多所高校的賀信，期盼未來復學後，兩岸可恢復以往的交流能量，分享教育領域的資源及心得。

民主文化基金會董事長黃光國表示，新冠肺炎對於全世界的公共衛生、醫療、經濟、文化、教育等都是巨大的挑戰，面對疫情後的世界新局，必須重新思考因應之道，透過教育傳遞經驗，讓下一個世代更能掌握新的變局。