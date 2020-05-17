「故宮」搬進國小廁所…入口寫出恭、雪隱 學生：掃廁所像掃宮殿

新北市去年起推動「4KR(skr)如廁好清新」，預計4年內投入6億元，改善1000間校園廁所，板橋區埔墘國小八德樓廁所整修也在3月竣工，共耗資300多萬，原本5間老舊的廁所搖身一變為故宮裝潢，幾何線條及篆書結合的主體視覺，加上古代宮廷的門窗設計，讓學生直呼，「掃廁所像在掃宮殿」。

埔墘國小校長陳維穎指出，原先八德樓廁所通風及採光差，老舊狹窄又有異味，翻修後融入藝術概念，空間設計兼具通風、採光、乾爽、開闊及美感，塑造文藝氣息、古色古香的氛圍，成為師生最喜歡的「故宮廁所」。

陳維穎表示，廁所入口以隸書、楷書、行書標示各種古稱，如「御淨軒、出恭、雪隱」等，達到國學常識潛移默化的效果，一走進廁所，篆書寫下的「埔墘」兩個大字便映入眼簾，自校外朝建築方向看過來，還可看到「埔墘、健康、活力、人文、進取」等字樣，彷彿飄浮在空中的書法作品。

打掃廁所的學生楊雅茜說，「陽光從窗戶的洞照進來，很舒服，窗外還可以看見若隱若現的綠樹花草」；另一名同學朱俐璇也表示，「掃具間不像廁所，開門像在開啟宮殿的門，掃廁所變成了一種樂趣。」