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偏鄉師資流動率高 不是錢能解決的事

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
目前服務偏鄉學校的多是公費教師，偏鄉校長認為久任獎金對優秀教師誘因不大。本報資料照片
目前服務偏鄉學校的多是公費教師，偏鄉校長認為久任獎金對優秀教師誘因不大。本報資料照片

首筆偏鄉教師久任獎金預計五年後發出，但不少偏校校長說，久任獎金制度雖有鼓勵作用，但偏鄉人才流動率高，不是錢能解決的事。久任獎金對於優秀青年教師誘因不大，反而只惠於部分年資久卻態度消極的「不作為教師」。

位於海拔2012公尺的台中梨山中小學，是目前國中「第一高」學府。校長洪永明表示，久任獎金立法立意良善，但以該校地處偏遠、且交通極為不便，目前全校待最久的教師年資十年，多數公費師資或代課教師「平均五年內離開」。

洪永明也說，該校師資流動率高，主因不只是薪資多寡，也涉及交生活環境因素，例如「在這裡，老師連租到房子都很困難」，久任獎金雖有鼓勵性質，但把教師留下來的誘因，恐怕不如提供品質更好的宿舍。

桃園市介壽國中校長傅美琴表示，久任獎金既然叫「久任」，服務滿八年以上是基本門檻，且目前偏鄉幾乎都是公費教師，本來就須服務期滿四年才可借調他校，關鍵仍在於，「久任獎金是否能讓優秀公費教師待超過四年？」

傅美琴說，公費師一畢業就赴偏鄉，但年資滿四年時正值27、28歲，為了成家立業，「大多期滿就離開，只有極少數有熱情、或在地的人會留下」，久任獎金誘因不大。

傅美琴也指出，子法明定「表現優良」教師或校長才可領取久任獎金，但欠缺「優良」的具體條件，就怕久任獎金最終留不住優秀青年人才，反而只獨厚一群態度消極的「不作為教師」。

偏鄉 青年 薪資

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