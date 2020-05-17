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滿8年才能領 偏鄉久任獎金留得住師？

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
目前服務偏鄉學校的多是公費教師，偏鄉校長認為久任獎金對優秀教師誘因不大。本報資料照片
目前服務偏鄉學校的多是公費教師，偏鄉校長認為久任獎金對優秀教師誘因不大。本報資料照片

為降低偏鄉師資流動率，立法院2017年12月8日通過「偏遠地區學校教育發展條例」，明定發給偏鄉教師久任獎金，但子法延宕近三年，近日總算完成修法。但根據新法，教師須於母法實施日起在偏校服務滿八年以上，才符合久任獎金年資，換言之，至少五年後才可能發出首筆久任獎金。

教育部近日修正「公立學校教師獎金發給辦法」，明定偏遠地區學校校長及教師發放久任獎金的原則及金額。未來只要表現優良的教師、校長，在同一偏校服務滿八年、11年，可依學校偏遠程度，發給不同額度的久任獎金。一般偏遠學校發7萬、11萬元，特偏是10萬、15萬元，極偏為15萬、22萬元。

且根據「偏遠地區學校教育發展條例」，為降低偏鄉師資流動率，保障學生受教權，代理教師也準用久任獎金規定，作為師資留在偏校的誘因。規定適用於全國近三成、總計逾1000所中小學。

但新規也明定，年資要從母法實施日起算，意即2025年12月8日才可能發出首筆久任獎金。有學校認為，久任獎金年資計算嚴苛，根本「緩不濟急」，不如任滿三、四年就給獎，更能留人；但也有學校擔心子法一施行，部分師資太快拿到錢仍會請調離開，終究留不住人。

全國教育產業總工會理事長林碩杰表示，偏鄉久任獎金從2017年公布，教育部拖了三年修完子法，如今偏校還要再等五年才發放首筆久任獎金，政策形同跳票，立法者美意已被打折扣。

林碩杰也說，近日已有台中偏校反映，師資流失是偏鄉進行式，教師久任獎金「看得到吃不到」，呼籲立法院透過立法措施，讓偏校教師年資可溯及既往，別讓偏校教師望穿秋水，等不到這筆錢。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政則表示，偏鄉教師久任獎金是新增的給付事項，不是填補過去的損失，年資可否溯及既「由政策決定」。但他說，偏鄉留不住師資，「獎金不會是主因」，畢竟偏校已有地域加給，額外補貼累積起來久任獎金更豐碩，但偏鄉公教人員仍持續流失。

教育部國教署人事室主任陳泰吉表示，教育部依據「偏遠地區學校教育發展條例」，明定發放久任獎金的具體規範，雖歷時三年，但子法上路時間點不會影響獎金發放時程，年資從母法上路日即起算。至於偏鄉教師年資是否溯及既往，則需要再研議。

偏鄉 教育部 立法院

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