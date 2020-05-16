會考寫作／國文師：易寫難工！開店不只營生、還要利他
今年國中教育會考的寫作測驗題目是「我想開一家這樣的店」，學生想開的店包括披薩店、小咖啡店、寵物店等。高雄市中山高中國文教師胡婉君表示，今年的題目「易寫難工」，命題者想從中看到學生的價值觀，15歲的孩子要了解到開店不只是為了營生，還要「利他」。
胡婉君表示，去年題目是「青銀共居」，今年則是「我想開一家這樣的店」，都是圖文結合加生活情境的題型，是任務型的命題寫作，考驗的是學生的聯想與建構能力。
胡婉君說，試題中的圖文是寫作的切口，孩子不能蒙著眼睛想寫什麼就寫什麼，引導式的命題寫作必須先理解、整合、拆解命題者到底要從哪個面向出發？
今年就是用四個圖文，開一家提供老人做服務、開一間溫暖小書店、或是透過行動車提供偏鄉的便利性、或是現今的網路科技跨區域性流通，這四個切口都是在提醒學生：你想開一家什麼樣的店？
這家店要用系統性的思考，抓出最上層的核心概念，開店不應只是一個「營生」的行為，而是要能夠「利他」，小到周邊的人，大到對社會提供愛與溫暖。今年的寫作題目，也回應了新課綱中的「自主行動力」。
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