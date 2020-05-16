會考寫作／國文師：易寫難工！開店不只營生、還要利他

今年國中教育會考的寫作測驗題目是「我想開一家這樣的店」，學生想開的店包括披薩店、小咖啡店、寵物店等。高雄市中山高中國文教師胡婉君表示，今年的題目「易寫難工」，命題者想從中看到學生的價值觀，15歲的孩子要了解到開店不只是為了營生，還要「利他」。

胡婉君表示，去年題目是「青銀共居」，今年則是「我想開一家這樣的店」，都是圖文結合加生活情境的題型，是任務型的命題寫作，考驗的是學生的聯想與建構能力。

胡婉君說，試題中的圖文是寫作的切口，孩子不能蒙著眼睛想寫什麼就寫什麼，引導式的命題寫作必須先理解、整合、拆解命題者到底要從哪個面向出發？

今年就是用四個圖文，開一家提供老人做服務、開一間溫暖小書店、或是透過行動車提供偏鄉的便利性、或是現今的網路科技跨區域性流通，這四個切口都是在提醒學生：你想開一家什麼樣的店？