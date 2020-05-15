教育部祭紓困 學產不動產今年租金減收2成

新冠肺炎疫情衝擊各領域經濟情況，行政院今年4月8日宣示租金減收二成後，教育部表示已盤點經管的國有學產不動產，包括公開標租案及逕予出租案的相關土地、停車位等今年應繳租金，決定減收20％，以減輕民眾及企業負擔。

行政院長蘇貞昌指示紓困要「寬一點」、「快一點」、「方便一點」，教育部表示承政院精神，協助學產不動產合法承租人度過疫情衝擊。經統計，國有學產不動產出租件數合計2793案，因應國有學產不動產因法規及租約規定不同，租金繳交時點也不同，教育部為簡政便民，將採抵扣未繳租金或退還已繳部分租金方式辦理，將主動以公文和繳款書寄送通知方式辦理。

教育部說，學產不動產合法承租人如無法如期繳納租金，有緩繳租金需求者，今年度按契約約定應繳納租金，尚未繳納或未屆繳款期限者，可申請展延繳納期限至今年12月31日前繳清；期間免計收違約金及遲延利息。國有學產不動產合法承租人如有申請緩繳租金需要，可填寫申請書後，以書面郵寄到教育部申請。