教部與世界名校合設獎學金 今年錄取52人創新高

台灣牛津大學獎學金是教育部與世界百大合作設置獎學金之一，教育部今天公布錄取名單，共五名正取、一名備取。此獎學金共與14校合作，今年共錄取52名，總錄取人數創歷年新高。

教育部表示，此獎學金與英國劍橋大學合作，截至今年合作學校已達14所，累計獎助184名學生。合作學校包括英國劍橋大學、牛津大學、美國聖路易市華盛頓大學、南加州大學、加州理工學院、伊利諾大學香檳分校、柏克萊加州大學、約翰霍普金斯大學Whiting工程學院、澳洲國立大學、雪梨大學、法國巴黎薩克雷大學聯盟：巴黎南區大學、比利時荷語魯汶大學、瑞士洛桑聯邦理工學院及韓國科學技術院。

教育部說，與14所世界百大合作設置獎學金，都基於平等互惠原則，雙方共同甄選，平均分攤學費、生活費等獎助金額。獎助期限為三到四年，每校錄取名額為三到五名。

依各合作學校作業期程，教育部先在今年3月底公布聖路易市華盛頓大學等八校，4月底再公布劍橋大學等五校錄取名單，目前合作的14校都已放榜。

教育部表示，這些獎學金合作模式成效好，並獲國內外學界重視，教育部目前持續推動與國外學校共同設置獎學金計畫，藉由與世界頂尖大學直接合作，盼提供更多機會，給我國學生赴世界百大名校攻讀博士學位。