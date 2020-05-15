111學年大學參採數A數B分歧 小校班群少較難應對

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
大學招聯會今天公告111學年各校系將參採數A或數B，18學群中有九學群參採分歧。記者潘乃欣／攝影
大學招聯會今天公告111學年各校系將參採數A或數B，18學群中有九學群參採分歧。記者潘乃欣／攝影

大學招聯會今公告111學年各校系將參採數A或數B，大學18學群中，九學群有超過一種參採組合。商館學群參採尤分歧，比如中央大學財金系看數B、政治大學企管系看數A。有高中校長表示，這讓類組比以前多元，助適性探索；但班級少小校表示難區分那麼多班群，擬安排跨班修課來應對。

108課綱高中數學高二分流為數A、數B兩科，大學學測也分兩科自由選考。按大學招聯會公告，635系組採數A 、404系組採數B，897系組不看數學。一系分數A、數B兩組招生，或只把數學當篩選門檻者共66系組。

板橋高中校長賴春錦說，傳統高二只分一、二、三類組，新課綱起板中分流為四個類群，選課的時候每個類群組合不同。對高中數學老師來說，不用強讓沒有數學需求、也沒有興趣的學生高一到高三都有數學課，有更多選擇。

但賴春錦指出，108課綱剛上路，無法預估每個類群數學選修人數有多少，是學校端覺得較難的部分。不過這屆高一學生有課諮師以及生涯規畫課程，課程老師會帶領學生探索自己，選完之後要也有機會轉換。

大園國際高中校長朱元隆說，如今參採方案出爐，高中端終於能好好輔導學生，做好課程諮詢。該校課程諮詢輔導要由導師、生涯規畫課老師、課程諮詢教師三方參與，師長將看學生的興趣性向量表、高一成績來輔導，也會介紹數A和數B教學內容。生涯規畫課也將介紹大學科系及其選才需求、同校學長姐的升學經驗、學生與家長期望等。

不過小校班群少，比如基隆八斗高中一屆只有四個班，校長黃致誠說，數A和數B是區分班群分科之一，該校預計分兩班群，一班教數A與自然，另一班為數B與社會。考量有些商科可能採數A，若學生有需要，校方擬安排學生跨班選修數A、數B。但跨班選課有限制，如課要開在同一時段，不一定能夠推行。

推動新課綱的教師藍偉瑩說，多數校系參採選擇與課綱規畫方向一致，易於高中學校開課、執行選課諮詢。他建議高中端幫助學生透過學系探索、興趣分析與課程試探，輔以學習歷程檔案的反思，協助學生綜整與規畫自己的生涯發展。

藍偉瑩說，切勿將數學A與數學B的參採資料當成大學志願的選擇，相關資料是要促進學生了解學系發展重點，若曲解將錯失適性輔導機會。

108課綱 基隆 中央大學

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