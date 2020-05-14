快訊

勞保年改沒下文 勞團：完全執政沒道理拖下去

預備振興 龔明鑫接國發會、黃天牧升金管會主委

聽新聞
test
0:00 / 0:00

教甄日常？名校國文290人考錄取從缺 北市擬規劃聯甄

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
網友再上PTT問卦，質疑大同高中化學教師從缺，中山女高國文科290人應考也是從缺，網友留言「教甄日常」。圖／擷取自PTT
網友再上PTT問卦，質疑大同高中化學教師從缺，中山女高國文科290人應考也是從缺，網友留言「教甄日常」。圖／擷取自PTT

五月份高中教師甄試陸續放榜，北市萬芳高中卻傳爭議，遭教育局要求重開教評會。昨晚網友再上PTT問卦，質疑大同高中化學教師從缺，中山女高國文科290人應考也是從缺，網友留言「教甄日常」、「大從缺時代」。兩校受訪時皆回應，教師未達錄取標準；北市教育局則說，未來高中端擬比照國中、小，朝「聯合甄試」方向規劃。

中山女高辦理國文、英文、化學、體育科教甄，其中國文科有290名報考，10名複試成績皆未達80分，最終教評會依簡章辦理，宣布從缺，今年國文科改聘代理教師，明年再招募正式教師。

中山女高表示，複試階段分為「試教、學科問答」70%、「口試」30%，這10位教師在「試教、學科問答」未達評審標準，考量少子化、教師員額越來越少，若教師教學表現不好，恐會影響學生受教權，不得不「從缺」。

中山女高也發現，通過初試的教師，很多都是老面孔，可能筆試答題技巧強，試教卻不理想，但短短20分鐘試教過程，能否反應老師實力也是個問題，甄選制度有待討論，有時也涉及考運。

網友昨PO出大同高中化學教師教甄「從缺」，質疑背後有隱情。對此，大同高中表示，85人報考初試，有10名進入複試，試教60%、口試40%，教師複試成績未達80分，會再開二招，往年也有從缺狀況，「老師不是說不優秀，而是臨場發揮時間短，也要看教甄委員怎麼評斷。」

高中開缺教師搶破頭，多人報考卻從缺。台北市教育局主秘陳素慧表示，錄取與否沒有絕對，好比民間公司很多人面試，最後還是出缺，別於國小、國中端統一由教育局舉行聯合甄試，高中職一直都是自辦，曾鼓勵學校委託全國一起辦，但學校沒委託，聘老師這件事仍是各校自治。

議員建議高中端也比照國小、國中改辦聯合甄試、統一分發，降低「人為」風險。陳素慧表示，局務會議有討論，局長曾燦金也提到，未來高中端教甄，擬朝聯合甄試方向規劃，現階段則以行政指導方式，請自辦甄試學校落實簡章精神。

對於高中教甄若採聯合辦理，全國高級中等學校教育產業工會理事長高孟琳表示，為了避免「關說」爭議，有越來越多高中職委託教育局、國教署辦聯甄，但若學校想找特殊專長教師，如要聘水墨專長的美術老師，往往會受限。

相對國小、國中教師缺額多，高中端相對少，高孟琳說，考場、評審委員都要付費，高中聯甄有時因「不敷成本」沒辦成，最後仍是各校自辦，但高中聯甄確實是個趨勢。

中山女高辦理國文、英文、化學、體育科教甄，其中國文科有290名報考，10名複試成績皆未達80分，教評會依簡章辦理，宣布從缺。圖／擷取自中山女高校網
中山女高辦理國文、英文、化學、體育科教甄，其中國文科有290名報考，10名複試成績皆未達80分，教評會依簡章辦理，宣布從缺。圖／擷取自中山女高校網

教育局 中山女高 教甄

延伸閱讀

黨中央暫停北市黨部主委選舉 薛凌聲明表達遺憾

木尺狂敲特教童是家長要師嚴格管教？教局：落實零體罰

萬芳高中教師甄選爆爭議 教局要教評會重審

北市路平淪後段班 議員痛批：自己人亂挖

相關新聞

教甄日常？名校國文290人考錄取從缺 北市擬規劃聯甄

五月份高中教師甄試陸續放榜，北市萬芳高中卻傳爭議，遭教育局要求重開教評會。昨晚網友再上PTT問卦，質疑大同高中化學教師從...

中研院研究 首度建構自閉症基因調控圖譜

自閉症發生原因至今未明，中研院今發新聞稿指出，中研院基因體研究中心研究員莊樹諄研究團隊，首次系統性建構環狀RNA(cir...

4成民眾指工作影響家庭 教部推企業活動促兩者平衡

聯合國將5月15日訂為「國際家庭日」，今年的主題訂為「發展中的家庭」，重申「家庭」是社會的基本單位，並且在社會發展中具關...

首例！台大通過國家語言授課補助 109學年起實施

台灣大學表示，校方在本周的行政會議修正確認「國立台灣大學推動復振國家語言授課補助實施要點」，本要點是依據去年通過的「國家...

新版私校條例通過前拚退場？教團憂稻江開啟停辦潮

稻江科技暨管理學院昨傳停辦，今天將由代理校長洪大安統一對外說明。對此全國私校工會表示「辦學不是開餐廳」，應按部就班從停招...

病魔纏身、家境坎坷…仍樂觀挑戰 桃竹苗10學生獲總統教育獎

桃竹苗地區10名學生獲總統教育獎，有的自幼遭遇病魔，有的家境坎坷，都能樂觀迎接挑戰，熱愛生命，其中苗栗縣竹南國小姚宥米罹患腦性麻痺，曾問爸爸「是否所有小學都長得不一樣？」，一家人開始走訪全台各小學，計畫要訪千校，她曾靠3輪車完成3公里馬拉松，還有個更大夢想要橫渡日月潭。

56名學生獲總統教育獎 9歲汪采函化療不放棄學習

教育部公布2020總統教育獎獲獎名單，共56名學生獲選，最年輕獲獎者是9歲的汪采函，因腦瘤壓迫導致左眼失明，更經歷40多...

獨／萬芳高中甄選2教師達標卻從缺 將重開教評會

台北市萬芳高中教師甄試爆爭議， 180人僅9位進入複試，結果竟「從缺」。有消息人士透露，複選評審委員都給了足夠成績，是教...

萬芳高中教甄「被從缺」 揭教育界內定黑幕的陳年陋習

又到了每年教師甄試熱季，教甄複試常被詬病黑箱，不少參加過教甄的老師透露，「內舉不避親」最大的弊病之一，雙北名校常有校方期待的「特定人選」，比如有教學卓越表現、校友等，早已成為教育界公開的秘密。本報追查發現，台北市萬芳高中日前舉行地理教師甄試，就出現占30%的口試，翻轉占70%試教的結果，一場180人應試、9名進入複試的甄試，最後的結果是「從缺」。

會考英文減C 偏校籲增聘專任英文師、逐年級檢視英語力

國中會考英文科，偏鄉地區學校有5成5學生拿「待加強（C）」創3年新高，減C成效不佳。偏校校長呼籲，偏鄉國中生會考英文減C...

「英文像陌生怪物」 5成5偏鄉童會考英文拿C創3年新高

國中會考英文科，全國平均有3成考生拿「待加強（C）」。但教育部「減C政策」，考生拿C比率逐年下降，從103年3成4者，到...

沒招生3人資遣老師 新榮高中校長：該說都已說

本報前天報導台南柳營新榮高中因少子化衝擊，強迫每位老師招生三人否則資遣，外界譁然。校方昨上午以防疫為由，不願受訪，校長方振明下午表示，「該說都已經說了」，不願進一步回應。前校長胡學貴無奈說：「時勢所趨」。

熱門新聞

成大帥教授神似日劇男主角…超狂背景起底 網友喊「老天不公平」

試題外洩重大舞弊 107年警消特考將擇日重考

國小教師「反對陪低年級學生吃午餐」 家長不滿

新版私校條例通過前拚退場？教團憂稻江開啟停辦潮

全台38校資工系大解密！考生選填熱門度：交大第1名、台大第9名

創校19年…稻江學院宣布停辦 師生錯愕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。