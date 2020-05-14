教甄日常？名校國文290人考錄取從缺 北市擬規劃聯甄

五月份高中教師甄試陸續放榜，北市萬芳高中卻傳爭議，遭教育局要求重開教評會。昨晚網友再上PTT問卦，質疑大同高中化學教師從缺，中山女高國文科290人應考也是從缺，網友留言「教甄日常」、「大從缺時代」。兩校受訪時皆回應，教師未達錄取標準；北市教育局則說，未來高中端擬比照國中、小，朝「聯合甄試」方向規劃。

中山女高辦理國文、英文、化學、體育科教甄，其中國文科有290名報考，10名複試成績皆未達80分，最終教評會依簡章辦理，宣布從缺，今年國文科改聘代理教師，明年再招募正式教師。

中山女高表示，複試階段分為「試教、學科問答」70%、「口試」30%，這10位教師在「試教、學科問答」未達評審標準，考量少子化、教師員額越來越少，若教師教學表現不好，恐會影響學生受教權，不得不「從缺」。

中山女高也發現，通過初試的教師，很多都是老面孔，可能筆試答題技巧強，試教卻不理想，但短短20分鐘試教過程，能否反應老師實力也是個問題，甄選制度有待討論，有時也涉及考運。

網友昨PO出大同高中化學教師教甄「從缺」，質疑背後有隱情。對此，大同高中表示，85人報考初試，有10名進入複試，試教60%、口試40%，教師複試成績未達80分，會再開二招，往年也有從缺狀況，「老師不是說不優秀，而是臨場發揮時間短，也要看教甄委員怎麼評斷。」

高中開缺教師搶破頭，多人報考卻從缺。台北市教育局主秘陳素慧表示，錄取與否沒有絕對，好比民間公司很多人面試，最後還是出缺，別於國小、國中端統一由教育局舉行聯合甄試，高中職一直都是自辦，曾鼓勵學校委託全國一起辦，但學校沒委託，聘老師這件事仍是各校自治。

議員建議高中端也比照國小、國中改辦聯合甄試、統一分發，降低「人為」風險。陳素慧表示，局務會議有討論，局長曾燦金也提到，未來高中端教甄，擬朝聯合甄試方向規劃，現階段則以行政指導方式，請自辦甄試學校落實簡章精神。

對於高中教甄若採聯合辦理，全國高級中等學校教育產業工會理事長高孟琳表示，為了避免「關說」爭議，有越來越多高中職委託教育局、國教署辦聯甄，但若學校想找特殊專長教師，如要聘水墨專長的美術老師，往往會受限。