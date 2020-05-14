中研院研究 首度建構自閉症基因調控圖譜

自閉症發生原因至今未明，中研院今發新聞稿指出，中研院基因體研究中心研究員莊樹諄研究團隊，首次系統性建構環狀RNA(circular RNA )在自閉症腦部的基因調控網路圖譜，揭開環狀RNA在自閉症腦組織的調控關係，將增進理解自閉症致病分子機制，提供未來診斷、追蹤及治療新方向。該篇論文並已於今年3月刊登在「基因體研究」(Genome Research)。

因自閉症譜系障礙(autism spectrum disorder，簡稱ASD)為腦部發育障礙所致的複雜疾病，患者往往在社交溝通、互動及表達上有障礙，成因目前仍未有定論，普遍認為與遺傳及基因變異有關。

中研院指出，環狀RNA是一種單鏈封閉式環型結構，且特別高度表現在神經系統。莊樹諄研究團隊利用大數據分析，找到在自閉症患者大腦皮質中表現量異常的環狀RNA，預測其調控路徑，結合分子生物實驗後，證實環狀RNA像海綿一樣吸附特定的微RNA(miRNA)，使其失去或降低對下游自閉症風險基因調控的能力。

由於環狀RNA、微RNA、與下游基因在自閉症腦部的調控網路關係，過去未曾被系統地探討，莊樹諄團隊透過環狀RNA偵測軟體，設計大數據分析流程，從超過200個樣本的轉錄體定序(RNA-seq)資料，找到60個在自閉症患者大腦皮質中表現異常的環狀RNA，分析此60個環狀RNA的表現情形，有效區別自閉症與非自閉症樣本，藉此判定環狀RNA調控網路和自閉症風險基因高度相關。

為此，團隊進一步預測這些環狀RNA的下游調控路徑，建構出8170個環狀RNA、微RNA、信使RNA(mRNA) 間的交互調控網路 ，接著再透過基因富集分析，發現這些網路所調控的下游目標基因，顯著集中在已知的自閉症風險基因。

莊樹諄說，研究除設計大數據分析流程來建構環狀RNA的調控網路關係，也結合分生實驗驗證，團隊挑選一個在自閉症患者腦部表現量明顯上升的環狀RNA(命名為circARID1A)，在人類神經細胞實驗驗證後發現，circARID1A可藉由調控微RNA(miR-204-3p)，影響下游多個自閉症風險基因的表達 。

研究團隊所設計的大數據分析與分生實驗流程，將來也可應用在阿茲海默症、帕金森氏症、思覺失調症等與環狀RNA調控相關的其他神經疾病上。

除理性分析，該論文封面設計也感性呈現。莊樹諄說，論文封面圖片設計的靈感來自於以自閉症為主題的紀錄片「遙遠星球的孩子」，環繞在星球外圍的光環就像是環狀RNA，像海綿一樣吸附軌道上的小行星，「像上帝畫的圈圈」，讓自閉症孩子只能待在自己的星球上，難以融入地球常軌。

該論文共同第一作者包括中研院基因體研究中心陳彥如、陳嘉瑩、麥德倫，通訊作者為莊樹諄。