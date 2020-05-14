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4成民眾指工作影響家庭 教部推企業活動促兩者平衡

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部表示已將「工作與家庭」訂為今年台灣515國際家庭日主題，協助民眾面對工作與家庭衝突的挑戰。本報資料照片
教育部表示已將「工作與家庭」訂為今年台灣515國際家庭日主題，協助民眾面對工作與家庭衝突的挑戰。本報資料照片

聯合國將5月15日訂為「國際家庭日」，今年的主題訂為「發展中的家庭」，重申「家庭」是社會的基本單位，並且在社會發展中具關鍵作用。教育部表示已將「工作與家庭」訂為今年台灣515國際家庭日主題，協助民眾面對工作與家庭衝突的挑戰。

台灣師範大學家庭研究與發展中心調查國人工作與家庭生活現況，發現親子互動時間少，下班後，有一成五爸媽每天和孩子相處不到兩小時。近四成民眾表示工作會影響家庭生活；家庭生活會影響工作的也有三成。

而在企業友善家庭措施部分，教育部表示，使用過托育補助的民眾約三成是最多，兩成用過育嬰假；家庭照顧假和彈性工作安排僅一成使用過；有四成民眾雖然有需要，但實際上沒有使用。除福利措施，三成民眾參加過企業舉辦的家庭日及家庭親子活動，一成民眾參加過家庭教育相關講座。

台師大進一步分析，發現使用托育補助、育嬰假、家庭照顧假及彈性工作安排等福利措施與否，和工作滿意度沒有關聯，反倒是參加企業提供的家庭教育活動越多，員工的工作滿意度越高。調查同時發現，超過六成民眾有興趣參加企業舉辦的家庭親子活動，其中更有五成民眾想參加家庭教育講座或成長團體、社團。

對此，教育部表示將邀請縣市家庭教育中心、企業與具家庭教育相關科系的大專校院共同合作，結合產官學力量組成「友善家庭企業聯盟」，擇邀縣市家庭教育中心及企業代表，進行企業員工家庭教育需求與家庭教育中心資源供給之媒合，發展出「職場—家庭教育」課程及活動設計模組。

教育部說，目前已成功媒合新竹縣家庭教育中心、研揚科技股份有限公司、高雄市家庭教育中心、光寶科技集團高雄市楠梓廠區進行試辦，下半年將持續扮演促進者的角色，媒合各縣市家庭教育中心與企業進行對話，可望有更多友善企業共同來推動家庭教育，促進工作與家庭生活平衡。

教育部 親子

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