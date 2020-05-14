首例！台大通過國家語言授課補助 109學年起實施

台灣大學表示，校方在本周的行政會議修正確認「國立台灣大學推動復振國家語言授課補助實施要點」，本要點是依據去年通過的「國家語言發展法」訂定，獎勵老師開授面臨傳承危機的國家語言相關課程。奬勵對象為專任和兼任教師，方式包括奬金或者可換成額外學分數，由授課教師依個人需要選擇。

但台大說，本要點擬補助的語言種類尚未定案，要等到文化部今年8月舉行「國家語言發展會議」，完成「國家語言發展報告」訂定後才能議決。

台大學生會表示，建議此要點適用台語、客語、原住民族語還有馬祖使用的閩東語，針對「國家語言教學」以及「以國家語言授課的專業課程」兩種型態，提供教師「經費補助」（包含教師經費補助與教材補助）與「時數核減」。本辦法第一階段適用範圍僅限「國家語言課程」以及以國家語言教授的「模組整合課程」，學生會表示，未來也會繼續爭取將範圍擴及到更多的課程，使得語言復振更能發揮效果。

台大學生會說，教育部有系統地補助全台大專院校，給予更多的資源進行國家語言的教學與研究，同時做出明確的政策指引與宣示，讓各校推動母語復振的師生，不再孤軍奮戰。