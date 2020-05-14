新版私校條例通過前拚退場？教團憂稻江開啟停辦潮

稻江科技暨管理學院昨傳停辦，今天將由代理校長洪大安統一對外說明。對此全國私校工會表示「辦學不是開餐廳」，應按部就班從停招到停辦，才是私校董事會基本的社會責任。該會呼籲盡快完成私校退場條例立法工作，讓私校退場有更健全的制度可循，才能保障退場學校師生權益，並確保校產的公共性及公益性。

新版私校退場條例預計今年底完成立法，全國私校工會理事長尤榮輝說，此條例比前一版的私校轉退條例在程序上更加明快、效果更加猛烈，一旦立法完成，私校若以新退條例退場，將大大損及董事會利益，所以許多已受輔導學校才會趁退場條例尚未通過前「自我了斷」，以現行制度退場。不但校產不用被信託，還可依私校法提改辦教育或社福機構，就算董事會解散、校產清算後尚可依捐助章程處理，揮灑空間比較大。

稻江科技暨管理學院突然宣布停招，尤榮輝表示，辦學不是開餐廳，不能說停就停，留下一臉錯愕的師生。學校應按現行法令制度，從申請停招並獲核准後再申請停辦，按部就班來做，短期內至少要安置好師生，對於想原校畢業的學生仍要照顧到畢業，也要盡最大努力妥善安置或資遣教職員，等到一切處理妥當後才能熄燈。

他表示這是私校董事會的基本的社會責任，而不是突然宣布停辦並強制學生轉學，讓教職員突然失業、生活陷入困境。

尤榮輝說，稻江學院主動宣布停辦恐怕在宣告私校退場潮即將來臨，短期內或許會有更多私校仿效跟進，呼籲政府儘速完成私校退場條例立法工作，讓私校退場有更健全的制度可循，才能保障退場學校師生權益，並確保校產的公共性及公益性。