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東莒小島學苑招募學員 探索地方引進創造力

中央社 / 連江縣13日電

東莒大浦透過技藝交流與體驗生活的換宿行動，復甦地方生命力，今年再度由東莒社區發展協會與「大浦plus+」團隊合作，開始招募小島學員參與主題課程，期盼帶入新的創造活力。

連江縣文化處透過「馬祖傳統聚落民居保存及活化計畫案」為東莒大浦聚落重獲生機，大浦plus+團隊邀請招募「小島學員」，前往漁業沒落、駐軍裁撤，人口向外遷徙的大浦聚落體驗生活，讓外地人駐島學習，參與東莒島的永續發展與體驗慢活、樂活的生活。

今年邀請不同領域講師開辦「小島學苑」課程，內容涵蓋養雞、砌窯、青草保健、海洋廢棄物創意加工、肢體伸展等領域，期待參與者學習就地取材、從生活環境中找尋靈感的能力，透過創造力交流地方風土，串起社區居民的生命經驗與地方自信。

計畫主持人陳泳翰受訪表示，今年以「小島學苑」為主題，是因為東莒具備環境教育的優勢，希望開設有關本地知識課程，讓不同年齡層的人都可以向地方學習，並提供換生活計畫的人探索方向，讓東莒這座小島成為大學，從地方生活中學習到生命教育、小島自然資產的知識。

「大浦plus+」團隊期待透過招募學員，共同探索東莒島，關心更多地方議題，並期待注入新的自給自足模式，突破小島物資與建設需仰賴外來材料的限制，多項授課由5月25日至10月15日，學員的招募申請時間從即日起至5月16日，開放填寫「小島學苑註冊單」。

東莒

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