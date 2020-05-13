獨／萬芳高中甄選2教師達標卻從缺 將重開教評會

台北市萬芳高中教師甄試爆爭議， 180人僅9位進入複試，結果竟「從缺」。有消息人士透露，複選評審委員都給了足夠成績，是教評會不願背書才從缺，北市教育局已介入調查。對此傳言，萬芳高中秘書鄭士銘坦言，確實有2位考生成績達80分，教評委員權限被教育局認定有瑕疵，今日下午將重新召開教評會，事後會再對外公告。

萬芳高中地理老師廖振順昨再臉書PO文，自己擔任試教委員，與其他同場委員盡責選出共同認可的優秀老師。翻閱本次萬芳高中教師甄選簡章，廖與另四位委員負責考核的試教部分佔總成績70%，口試則佔30%，總成績需達80分以上並經教評會審查通過後，依成績高低順序擇優錄取。

鄭士銘說，今年「試教」有5名評審，「口試」有3名評審、外聘委員皆達到三分之二，事實上，確實有2位考生分數達標，至於先前對外說9人複試總成績皆未達標，鄭說明是在「教評會審查沒通過」，理由是這兩位考生口試、試教成績有落差，才做出「從缺」決議。

今日下午教育局督學朱克儉前往視察，受訪時表示，「教評會的決議焦點模糊了」。他強調，「這些委員做出的分數，教評會只有認定，沒有質疑的權力。」這次會出現爭議，主要是教評會做了錯誤決定，「不該討論這個分數差距是否過大，而是要討論這個人分數是否達80分，教評會只能做正取、備取排序。」

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萬芳高中教甄「被從缺」 揭教育界內定黑幕的陳年陋習