會考英文減C 偏校籲增聘專任英文師、逐年級檢視英語力

國中會考英文科，偏鄉地區學校有5成5學生拿「待加強（C）」創3年新高，減C成效不佳。偏校校長呼籲，偏鄉國中生會考英文減C「必須從小學執行」，增聘英語背景的專任師資，且逐年級評量學生英語能力，落實補救教學。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政表示，偏鄉孩子學習動機低落的比率，向來比都會地區學校高，再加上英語在偏鄉被應用的機會很少，學生更沒有意願學習英文。他建議，教育部應充實偏鄉網路軟硬體資源，且搭配影音及活動，提升孩子學習興趣。

張旭政說，現行有許多偏鄉老師會使用網路英語益智遊戲輔助教學，但他之前赴花蓮一所小規模國中，卻因載具不夠，4個孩子要用一台工具，「效果大大降低」。

桃園介壽國中校長傅美琴則表示，桃園復興區「一所補習班都沒有，學生學習全部倚靠老師」。她建議，偏校一定要有具英語專長的專任師資，「最多兩校共用一師，否則也沒人應徵」；國際化交流也應該偏鄉優先，資源不能只停留在都是蛋黃區，提升偏鄉學生英文能力，「政策想法必須要倒過來」。

高雄桃源國中校長陳世明表示，會考減C「必須從小學執行、國中接著延續」，該校近年有進行學生英語能力的系統評量，發現不少國中生英語學不好，「在小學四年級就卡關了」。他建議，偏鄉可逐年級評量學生英語力，若學生達不到所屬年級應具備的英語水平，則啟動補救教學。

陳世明也說，偏鄉孩子的家庭背景複雜，有些孩子也要承擔家庭生計。為確保孩子不中斷求學，往往要延長學校教育時間，「學校把安親班的工作攬在身上」，規劃課後輔導等，盼教育部能提供偏校資源，給予學校提供偏鄉孩子更多元的服務。