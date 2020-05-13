「英文像陌生怪物」 5成5偏鄉童會考英文拿C創3年新高

國中會考英文科，全國平均有3成考生拿「待加強（C）」。但教育部「減C政策」，考生拿C比率逐年下降，從103年3成4者，到108年已降至約3成。但最新數據顯示，偏鄉學校拿C的考生比率卻不減反增，108年達5成5學生拿C創3年新高，教育城鄉差距持續擴大。

根據數據，近3年來，會考英文待加強C比率，「非偏鄉地區學校」比率皆為2成9，改變幅度不大；但「偏鄉地區學校」，106年待加強比率為5成4，107年降至5成3，但108年又增為約5成5，達3年來新高。

長期關注台灣教育的清大前代理校長李家同也曾撰文指出，英文科具有「M型化」現象，好的學生表現特別好，但中後段學生可能更為落後，甚至有一所偏鄉國中，高達9成7的學生會考英文都拿C；偏鄉小學六年級生，卻還不會寫全英文字母ABC的例子族繁不及備載。

台師大偏鄉教育學程負責人之一、兼任助理教授胡翠君表示，自己也曾實地到訪偏鄉學校，不少學生英文學習經驗不佳，有孩子告訴她「英文像隻陌生的怪物」，愈學愈挫折，也導致英文學習動機降到谷底。

桃園介壽國中校長傅美琴表示，近年教育政策持續提前英文學習的時間點，多數學校從小一就設有英文課，意在「向下紮根」。但偏鄉地區存在兩大結構性問題，一是師資不足、二是缺乏英語學習的環境與刺激，導致偏鄉英文科減C失利。

傅美琴解釋，小學階段採包班制，科目時數決定師資員額，一個專任英文老師至少要上12堂課；但偏校「一年級只有1班」，若一至四年級每周1堂英文課，五、六年級每周2堂英文課，每周也不過8堂課，「養不起一位專業英語師資」，因此偏鄉小學多無英文背景的師資，甚至有學校英文課「老師連英文都不講」。學生上了國中，還在補小學進度。

另一方面，傅美琴說，偏鄉也缺乏英文學習情境，就算目前有不少數位學習資源，也有科技大廠捐二手電腦到偏鄉，但現實是「有些孩子家裡沒網路」，開電腦也只能用WORD打打字。