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國家語言研究發展中心 將以行政法人設立

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
文化部長鄭麗君表示，國家語言保存與復振工作刻不容緩，期許國家語言研究發展中心未來能成為國家語言研究、保存的專業重鎮，促進各國家語言永續發展。本報資料照片
文化部長鄭麗君表示，國家語言保存與復振工作刻不容緩，期許國家語言研究發展中心未來能成為國家語言研究、保存的專業重鎮，促進各國家語言永續發展。本報資料照片

文化部今表示，「國家語言研究發展中心設置條例」草案已獲教育部、客委會、原民會、衛福部等跨部會共識，並通過行政院人事行政總處初審，將待行政院院會排定審查，後續將以行政法人性質，推動設立國家語言研究發展中心，作為我國國家語言專業性組織，發揮研究、調查、保存、推廣、發展及資源整合等功能，成為我國國家語言研究重鎮與智庫。

文化部長鄭麗君表示，國家語言保存與復振工作刻不容緩，「國家語言發展法」作為國家語言政策整體性基本法，保障台灣各固有族群自然語言和台灣手語，國家並應針對面臨傳承危機的國家語言優先推動復振與發展工作，至於推動設立行政法人國家語言研究發展中心，則是進一步以專業組織，落實該法規定應辦理的各項事務，期許語言中心未來能成為國家語言研究、保存的專業重鎮，促進各國家語言永續發展。

文化部說明，長期以來，國家語言語料、史料散佚各政府機關及學術單位，語言中心承擔政府保存國家語言資產的重要任務，以行政法人設立，較具社會公信力，並可強化語料徵集功能，有助於向各政府部門、研究單位及各傳播媒體徵集語言／語音語料，提升語言保存的成效，確保我國多元語言保存的多樣性及完整性。

此外，國家語言為全民所有，語言中心需辦理語言蒐集、調查、保存、應用推廣等公共性事務，以行政法人設立，公共監督密度較高，例如立法監督、行政監督、審計監督等機制，更能確保相關業務執行效益。

文化部表示，未來國家語言研究發展中心的業務範圍將涵蓋「國家語言發展法」第3條所規定各固有族群使用的自然語言及台灣手語，進行跨部會整合。

由於原住民語及客語已明訂為國家語言，文化部說，已與原民會取得共識，原民會目前已依據「原住民族語言發展法」第27條，設立「財團法人原住民族語言研究發展基金會」，文化部尊重該基金會獨立運作，語言中心也將設置原住民族語專責部門，與基金會共同協力；客語部分，文化部也已與客委會取得共識，依據「客家基本法」規定需推動的客語研究發展、認證及推廣等相關工作也將納入語言中心業務。

文化部進一步說明，「國家語言研究發展中心設置條例」草案，包含國家語言研究發展中心業務範圍、經費來源、組織運作方式，及監督機關文化部對該中心的監督機制等，未來將透過國家語言系統化的蒐集、調查及研究，建立國家語言的知識體系，也將進行語料的數位應用研發，提升各語言的使用活力，促進語言的復振與發展。

國家語言 文化部 原住民語

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