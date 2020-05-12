台大解封踏第一步 多數學校觀望持續軟性封校

許多學校因應新冠肺炎疫情採取封校措施，除洽公者，一律禁止校外人士入校。但隨著國內疫情放緩，台大踏出解封第一步，今天宣布16日起校外人士可採實名制入校，體育館也將重啟供師生使用，有大學研擬跟進解封，但也有大學仍在觀望，現階段持續軟性封校。

大學因校地廣大，過去是社區居民散步、運動的重要場所之一。但因疫情延燒，不少大學為避免群聚感染，全面封鎖校園入口，例如台大今年3月宣布禁止外人入校，熱銷商品「台大牛乳」也僅限師生職員購買，一度引發爭議。

但因我國防疫紮實，連續一個月沒有新增本土確診個案。台大於今天公布「解封時程表」，本月16日起逐步放寬校園門禁管制等，校總區開放二個出入口供校外人士進入，但須掃描身分證與量測體溫，也就是「實名制入校」；體育館也開放師生、校友及付費會員使用，游泳池等各空間則設有人數上限避免群聚，

台大也說，本月18日起，校內百人以下的課程、會議及社團活動等，也可採取實體方式進行，但若已經用遠距或線上方式進行者，仍可繼續遠距線上。

台師大預計明天召開全校防疫會議。台師大學務長林玫君表示，該校雖與台大、台科大同屬「國立台灣大學系統」，但在校園解封方面，仍有不同考量。一方面，台師大曾有兩例確診個案，另一方面，台師大部分系館不同於台大，沒有門禁管制，實際解封時程仍在討論中。

林玫君表示，台師大目前僅限洽公的校外人士可實名制入校，但校園過往是社區交流重要據點；隨疫情趨緩，「學校也希望能讓里民回到學校」，如何兼顧防疫及校園社交功能，學校將進行縝密的風險評估。

至於同期宣布封校的政大、文大、輔大、屏東大學等校，目前則仍在觀望，現階段持續實施軟性封校。教育部則表示，從未下令各級學校封校，但尊重地方政府和學校所作的決定，也提醒學校與社區民眾多溝通。

大學之外，不少縣市也因疫情放緩逐步解封轄下校園，例如台南市率先於上周宣布解禁，是六都中最早開放校園的縣市。台中市也已宣布，預計分兩階段、最快本月16日重新開放校園；桃園市也將在6月起開放市民活動中心、社區大學、樂齡學習中心及親子館，但學校部分要再討論。