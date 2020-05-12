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私中傳強迫招生否則資遣 教部：若屬實教師可申訴

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台南新榮中學傳出要求老師負責109學年度招生，今年4月底前要招到三名學生，否則就要離職，下學期資遣。教育部國教署對此表示，教育部已告知私校不宜將招生人數列入教師考績，及做為教師續聘與否的標準。本報資料照片
台南新榮中學傳出要求老師負責109學年度招生，今年4月底前要招到三名學生，否則就要離職，下學期資遣。教育部國教署對此表示，教育部已告知私校不宜將招生人數列入教師考績，及做為教師續聘與否的標準。本報資料照片

台南新榮中學傳出要求老師負責109學年度招生，今年4月底前要招到三名學生，否則就要離職，下學期資遣教育部國教署表示，教育部已告知私校不宜將招生人數列入教師考績，及做為教師續聘與否的標準。該校沒有老師欠薪情事，國教署將函請該校說明，如該校違反上開規定，將依規定裁罰。

私校教師聘約不合理情事多，教育部表示，教育部2013年已將私立學校教師聘約不合理內容函送各級私立學校參考，其中「在聘約不合理內容」中，特別列舉「不宜將招生人數列入教師考績，及做為教師續聘與否的標準」。

國教署說，學校於訂定教師評鑑或考核相關規定時，應符合標準明確性要求。為達成公正評鑑的目的，應為客觀、明確、可行的規範。教師如認為遭學校惡意解聘或不續聘者，得依法提起救濟。私立學校與教師間如有聘約爭議，或對教師解聘、停聘有違法或不當損害其權益者，教師可依「教師法」第29條第1項提起申訴。

有關教師給薪規範，國教署表示，教師薪給以月計之，並應按月給付；私立學校教師的職務加給、學術研究加給及地域加給，應將所定支給數額納入教師聘約。私立學校沒與教師協議前，不能變更支給數額。

按教師待遇條例第23條，私立學校未按月發薪或違反協議所定職務加給、學術研究加給或地域加給規定，或未將上開加給規定納入教師聘約，以及未與教師協議就變更支給數額，經主管機關要求限期改善卻未達成者，得處新台幣10萬元以上、50萬元以下罰鍰，且能按次處罰至改善為止。

教育部 資遣 離職

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