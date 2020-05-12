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畢業季不能合照了！北市取消市長獎頒獎 改各校自辦
畢業季即將來臨，為避免新冠肺炎群聚感染，台北市教育局今年將取消市長獎集中頒獎典禮，改由各校自行在畢業典禮公開頒獎。為鼓勵學生，教育局會將市長獎得主事蹟公告於網站表揚，並客製化市長獎獎座，給學生難忘祝福。
台北市市長獎分為國小至大學四階段，往年都在室內空間舉行，由市長柯文哲親自頒發，得獎者可與市長合影，共分成四場次，單場人數動輒2、3000人。
考量中央流行疫情指揮中心室內外活動人數建議規範，及台北市政府「室內100人舉辦及取消規範」，教育局昨發文各校，取消108學年度市長獎集中頒獎典禮，改由各校自行頒獎。
為了讓各校畢業典禮符合防疫指引，教育局也發文各級學校，要求校方加強環境清潔及消毒作業，並考慮採視訊直播、戶外辦理等多元方式舉行。由於今年開學較晚，畢業典禮也延後，各校目前仍在規劃階段。
中正國中校長余國珍表示，今年有近800位畢業生，畢業典禮籌備會目前已開過一次，可能朝人潮分流、分場次舉行，細節還在研議中。市長獎部分，往年除了市長集中授獎合影，學校也會在畢業典禮中表揚，基本上不受影響。
西門國小今年有74位畢業生，校長蕭建嘉表示，畢業典禮會移至戶外舉行，一位學生僅能帶一位家長入場。今年將畢業體能挑戰移至戶外，預計6月20日會帶畢業生去河濱挑戰五公里「迷你馬拉松」，現場準備西瓜料理、愛玉冰，給畢業生難忘回憶。
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