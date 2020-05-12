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疫情影響學生實習 各校「紓困」

聯合報 / 記者章凱閎／台北報導
新冠肺炎疫情，造成不少學生無法完成校外實習學分，各校也提出「紓困」作法。 圖／聯合報系資料照片
新冠肺炎疫情，造成不少學生無法完成校外實習學分，各校也提出「紓困」作法。 圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情波及部分行業放無薪假，連帶也有產學合作案因而暫緩，不少學生無法完成校外實習學分，擔心無法畢業，各校為此紛紛提出「紓困」作法。例如北科大部分校外實習，改為校內實作課程；台師大也延後本學期課程成績登錄截止日，避免應屆生因疫情被迫延畢。

畢業季在即，不少大學設有校外實習時數作為畢業門檻，例如北科大有校外實習門檻三百廿小時以上，學生從大二起每學期都要找實習機會，但本學期因疫情因素，不少公司人事凍結，實習名額大減，有學生自投履歷卻石沉大海，擔心找不到實習工作，無法應屆畢業。

北科大表示，因應疫情並配合國家防疫，針對無法實習者，校方都有訂出配套措施，學生可依自身情況選擇轉換實習類型、暫緩實習活動或改校內單位實習等。若有學生找不到實習機會，北科大則改在校內開設實作課程作為替代方案，若碰上全校停課，則改數位線上課程。

文化大學部分科系也因疫情波及實習課程計畫。文大舉例，該校觀光系不少學生在航空公司、旅行社實習，卻因疫情被迫提前解約；社會福利系學生也有四百小時實習時數作為畢業門檻，同樣面臨兒少、長照等機構謝絕實習。

文大表示，該校已有彈性調整實習課程的措施，例如安排改在校內單位實習、補足時數。

台師大也因兩名學生陸去確診新冠肺炎，包括師大附中在內等多所北市中學皆暫緩該校師培生到校實習，或協助補救教學及課後照顧。台師大教務長陳昭珍表示，師培生的訓練要結合理論與實務，該校多個科系都在大三、大肆安排學生進行教學演練，實際操作教材教法。

陳昭珍說，因疫情因素，不少台師大學生失去到他校實習機會，但學校已安排改在校內進行模擬試教，達到畢業規定。台師大也首度延後本學期課程成績登錄截止日，從往常八月延至十月，若教師認為學生有實作必要，可有更充裕時間彌補教學不足，同時避免應屆生因疫情被迫延畢。

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