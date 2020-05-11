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產官學力推AI教育 中正高中首創「三師學堂」

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
為促進台灣AI發展，台北市中正高中與國立台北科技大學、台灣西門子公司簽立三方合作意向書。圖／台北市教育局提供
為促進台灣AI發展，台北市中正高中與國立台北科技大學、台灣西門子公司簽立三方合作意向書。圖／台北市教育局提供

為促進台灣AI發展，台北市中正高中今早與國立台北科技大學、台灣西門子公司簽立三方合作意向書，打造高中教師、大學教師、業界業師「三師學堂」，未來台北市高中職可與中正高中簽約，或加入北科大「AI School計畫」，成為MOU聯盟學校，不僅傳承經驗，也能共享產業資源。

台北市副市長蔡炳坤表示，台北市智慧教育領先全台，過去花費16億建置基礎建設，包含購置網路、平板、觸控螢幕、台北酷課雲；108課綱上路後，推廣資訊科技教育，AI教育策略要普及化，目前有12所學校開設微課程，中正高中也有AI學程班，第一年共有22位學生參與，未來將打造「三師學堂」，與產業界接軌。

中正高中去年起開設「AI學程班」，第一年招募22名學生，如今正式啟動產學合作，未來每學年將遴選25名學生，以跑班選修接觸AI教育，融入部定必修、課後輔導、暑期輔導、彈性學習合計20學分課程。中正高中校長江惠真表示，高一階段將接受數學、生活科技、資訊科技等課程，也會加強邏輯思維，將近560幾節課。

江惠真也表示，高一升二暑假，學生將修習北科大開設的技術課程，合計160小時，約8至9學分；高二整年做專題，會有西門子工程師、北科大教授、高中老師指導，合作開設三師學堂，讓高中生能掌握研究方向，學期末則有專題發表。

此外，中正高中鄰近士林北投科技園區，預期五年內將正式營運，江惠真說，期望比照新竹科學實驗中學方向，就近與科技產業接軌，加深課程深度，在高中階段培養學生資訊能力。

台灣西門子公司總裁暨執行長艾偉表示，人工智慧是產業升級、轉型的關鍵，簽立「三師學堂」合作意向書，從高中階段培育學生前瞻思維，強化台灣競爭力。

AI 北市 北科大

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