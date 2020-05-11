快訊

高雄路邊疑有爆裂物緊急交管 防爆小組打開木盒傻眼了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北能源雲監測校園用電 預計6月299間學校全數啟動

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，新北能源雲系統6月全數啟用。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友宜表示，新北能源雲系統6月全數啟用。記者胡瑞玲／攝影

為推廣節能減碳，讓新北市成為「低碳城市」，新北市教育局今在新店區達觀國小舉辦「新北市能源雲及能源教育市級課程推廣」活動，新北市長侯友宜也與小學生一同上課，並鼓勵各校善用能源雲，預計全新北299間學校將於6月全數建置、啟動「新北能源雲-校園能源管理系統」。

侯友宜表示，新北近年已投入10億元協助各校進行多元改善方案，此次推廣建置的「新北能源雲-校園能源管理系統」，能讓學校以數位方式了解目前用電數據、與上月用電比較、區內學校節電排行榜，並提供各校即時掌握能源使用狀況。

因應疫情影響，侯也鼓勵各校以學生健康為最高考量，教導學生通風環境搭配多元降溫方式，讓學生在健康、舒適環境下安心學習，此系統預計在6月將全數建置、啟用於新北299間學校。

其中，「風神駕到」課程與時下的防疫措施及多元降溫相互結合，利用「熱顯像儀」觀察教室內溫度的變化，並教導學生順著自然風向調整電扇角度，在家也可利用「開窗、開扇、調對位」方式，減少開冷氣時間，在生活中落實節能減碳。

達觀國中小五年級江婕華同學表示，他沒想過門口量體溫的紅外線熱顯像儀，還可當成上課用教具，看到原本很悶熱的教室，可透過簡單開窗、開扇就能讓溫度下降。江說，之前電扇都往自己身上吹，現在她知道電扇要順著風吹就能讓大家都很涼。

教育局長張明文表示，新北能源雲系統可監測校園用電，若用電量超出設定，警報系統會以手機簡訊及電子信件通知管理者，就能立即檢視並調整用電量，減少異常用電支出情況。

能源大數據資料庫也能提供教師發展能源管理課程，並配合「聯合國永續發展目標(SDGs)」與十二年國教，讓新北超前推動「K-12能源教育市級課程」。

考量老師使用的方便性及實用性，參考現行各領域教學內容並融入能源教育課程，設計老師上課的教學指引，來來也會從新北市能源管理師開始推動試教，隨後在推廣至所有學校，讓學生能以手作、生活化方式學習能源教育。

侯友宜 教育局

延伸閱讀

真是市長扛！ 新北420件紓困金發放由侯友宜蓋章

酒店是否開放柯文哲批中央不負責任 侯友宜：他太難了

送紓困資料被中央刁難？ 侯友宜：會負責任快速發放

紓困送件爭議 新北拚速審速發放估420人

相關新聞

產官學力推AI教育 中正高中首創「三師學堂」

為促進台灣AI發展，台北市中正高中今早與國立台北科技大學、台灣西門子公司簽立三方合作意向書，打造高中教師、大學教師、業界...

新北能源雲監測校園用電 預計6月299間學校全數啟動

為推廣節能減碳，讓新北市成為「低碳城市」，新北市教育局今在新店區達觀國小舉辦「新北市能源雲及能源教育市級課程推廣」活動，...

放視大賞前進校園今首站雲科大 現場人才媒合經驗分享

經濟部工業局、高雄市政府合辦的「2020放視大賞」，今年因新冠肺炎疫情取消實體展覽，改以「放視校園出巡GO」進行，邀請設...

人本大調查…高中職校規 抽屜異味竟要記過

人本教育基金會發起「撲滅黑心校規行動」大調查，發現在一五二所高中職中，高達九成學校強制早自習與第八節課，五十七校有禁愛令、五十四校有髮禁、廿七校會搜索學生書包或宿舍；屏東也有一所高中甚至把「掃董事長的家」列為愛校服務內容。

尤姵文苦讀疼惜弱勢 15年認助9學生

祖父輩家境不好，靠苦讀一路向上的輔大醫院前副院長尤姵文，15年來累積認助9位清寒學生，累積善款191萬元，第一批認助的小孩已出社會，也有認助生才小學二年級，她笑稱像在當阿嬤，多了很多小孩，北市教育局長曾燦金昨帶領3名受助學生，對尤姵文獻上卡片和康乃馨。

疫情趨緩校園解封？高雄各大學抱持保守態度再開會研議

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布國內新冠肺炎本土個案，已連續28天零確診，校園是否解封也引發討論。雖然台南從5月7日...

抽屜發出異味、英文課說中文被記過 人本公布黑心校規

人本教育基金會發起「撲滅黑心校規行動」大調查，在152所高中職中，高達9成學校強制早自習與第8節課，57校有禁愛令、54校有髮禁、27校會搜索學生書包或宿舍...

竹縣AI智慧園區旁新建文中六 女建築師打造曲線校舍

新竹縣國際AI智慧園區的基礎設施工程預計今年10月完工，招商也同步進行，縣府亦同步在國際AI園區旁新建文中六校舍，由曾獲...

疫區境外台生轉學 清大等校參與

國際新冠肺炎疫情升溫，反觀台灣疫情趨緩，教育部七日發函各校申請辦理「疫區境外台生專案轉學方案」，採單獨招生，並以外加名額方式辦理，每校名額上限為總招生名額的百分之二。各校要在今年八月卅一日前完成招生並放榜，一○九學年就能轉學回台。

台中私立小學學費有多貴？收費區間11萬至22萬元

中彰投3縣市小一新生今年有減無增，台中市今年市立國小新生數25047人，和去年相比減少減少1780人，教育局預估，今年公...

她擁有36國「家人」 照顧過的奧地利生喝珍奶解思台情

教育部表示，2010年起推動「友善台灣：境外學生接待家庭專案計畫」，至今年累計媒合5849個境外生到國內3296戶接待家...

太陽能發電愈久效率愈差 用這招提升效率奪冠

一年一度的高中專業群科專題及創意製作競賽落幕，教育部國教署表示，今年因應新冠肺炎疫情，從單一場地改到各群科中心學校或鄰近...

熱門新聞

課堂提中華民國、武漢肺炎遭陸生檢舉 老師被要求道歉

教師提武漢肺炎控校方要求道歉 中原大學：保留對老師追訴權

中原大學老師被逼道歉？ 校方：保障受教權彼此尊重

教授說「中華民國」陸生抗議 潘文忠：不容許矮化國格

109會考衝刺／社會不靠背誦 掌握這3題型輕鬆攻略九成

中山大學申設醫學院 與高榮締約為教學醫院

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。