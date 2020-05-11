新北能源雲監測校園用電 預計6月299間學校全數啟動

為推廣節能減碳，讓新北市成為「低碳城市」，新北市教育局今在新店區達觀國小舉辦「新北市能源雲及能源教育市級課程推廣」活動，新北市長侯友宜也與小學生一同上課，並鼓勵各校善用能源雲，預計全新北299間學校將於6月全數建置、啟動「新北能源雲-校園能源管理系統」。

侯友宜表示，新北近年已投入10億元協助各校進行多元改善方案，此次推廣建置的「新北能源雲-校園能源管理系統」，能讓學校以數位方式了解目前用電數據、與上月用電比較、區內學校節電排行榜，並提供各校即時掌握能源使用狀況。

因應疫情影響，侯也鼓勵各校以學生健康為最高考量，教導學生通風環境搭配多元降溫方式，讓學生在健康、舒適環境下安心學習，此系統預計在6月將全數建置、啟用於新北299間學校。

其中，「風神駕到」課程與時下的防疫措施及多元降溫相互結合，利用「熱顯像儀」觀察教室內溫度的變化，並教導學生順著自然風向調整電扇角度，在家也可利用「開窗、開扇、調對位」方式，減少開冷氣時間，在生活中落實節能減碳。

達觀國中小五年級江婕華同學表示，他沒想過門口量體溫的紅外線熱顯像儀，還可當成上課用教具，看到原本很悶熱的教室，可透過簡單開窗、開扇就能讓溫度下降。江說，之前電扇都往自己身上吹，現在她知道電扇要順著風吹就能讓大家都很涼。

教育局長張明文表示，新北能源雲系統可監測校園用電，若用電量超出設定，警報系統會以手機簡訊及電子信件通知管理者，就能立即檢視並調整用電量，減少異常用電支出情況。

能源大數據資料庫也能提供教師發展能源管理課程，並配合「聯合國永續發展目標(SDGs)」與十二年國教，讓新北超前推動「K-12能源教育市級課程」。

考量老師使用的方便性及實用性，參考現行各領域教學內容並融入能源教育課程，設計老師上課的教學指引，來來也會從新北市能源管理師開始推動試教，隨後在推廣至所有學校，讓學生能以手作、生活化方式學習能源教育。