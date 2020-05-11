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放視大賞前進校園今首站雲科大 現場人才媒合經驗分享

聯合報 / 記者李京昇／雲林縣即時報導
經濟部工業局、高雄市政府合辦的「2020放視大賞」，今年因新冠肺炎疫情取消實體展覽，改以「放視校園出巡GO」進行，邀請設計名人、知名網紅及廠商一同走進校園，今天首站來到雲林科技大學。圖／雲科大提供
經濟部工業局、高雄市政府合辦的「2020放視大賞」，今年因新冠肺炎疫情取消實體展覽，改以「放視校園出巡GO」進行，邀請設計名人、知名網紅及廠商一同走進校園，今天首站來到雲林科技大學。圖／雲科大提供

經濟部工業局、高雄市政府合辦的「2020放視大賞」，今年因新冠肺炎疫情取消實體展覽，改以「放視校園出巡GO」進行，邀請設計名人、知名網紅及廠商一同走進校園，今天首站來到雲林科技大學，並在現場舉辦人才媒合會，讓學生提前尋找合適工作。

今天徵才廠商包含雷亞遊戲、思維工坊、二棲設計、奧汀整合行銷股份、木樂股份有限公司、Funique VR Studio等單位，包含遊戲、視覺設計、品牌整合、策展等領域。

雲林科技大學校長楊能舒表示，學生就業條件與機會向來是學校師長們所重視與努力的部分，放視大賞結合產業能量，把資源帶到學界中，透過「放視校園出巡GO」活動，讓有潛力的社會新鮮人，得以有機會讓業界看到。

活動期間也邀請網紅志祺七七、知名設計人陳青琳、廖小子與學生交流互動，分享各自設計經驗，也帶給學生們許多的啟發。

視覺傳達設計系與數位媒體設計系學生莊鈴巧、卓品妤表示，雖然一開始因為各大設計展取消，有些許的失落，但是也因為系上老師們的協助、同學們積極參與、放視大賞團隊熱情的媒合，讓他們期盼四年學習的最後一哩路，留下非常深刻的記憶，也相信是大學生涯中非常重要的一刻。

經濟部工業局、高雄市政府合辦的「2020放視大賞」，今年因新冠肺炎疫情取消實體展覽，改以「放視校園出巡GO」進行，邀請設計名人、知名網紅及廠商一同走進校園，今天首站來到雲林科技大學。圖／雲科大提供
經濟部工業局、高雄市政府合辦的「2020放視大賞」，今年因新冠肺炎疫情取消實體展覽，改以「放視校園出巡GO」進行，邀請設計名人、知名網紅及廠商一同走進校園，今天首站來到雲林科技大學。圖／雲科大提供

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