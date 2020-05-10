人本大調查…高中職校規 抽屜異味竟要記過

人本教育基金會發起「撲滅黑心校規行動」大調查，發現在一五二所高中職中，高達九成學校強制早自習與第八節課，五十七校有禁愛令、五十四校有髮禁、廿七校會搜索學生書包或宿舍；屏東也有一所高中甚至把「掃董事長的家」列為愛校服務內容。

人本教育基金會二○一三年首度抽查近百所公私立國高中職，揭露眾多違法侵權校規，促成教育部承諾全面檢視高中職校規。人本基金會今年四月二度發起大調查，一五二所高中職學生自發性檢核自己學校的校規，校數超過全台公私立高中職的四分之一。

人本教育基金會馮喬蘭表示，教育部於二○一三年承諾要全面檢視高中職校規，但七年過去，許多學校仍違反規定，或改用其他變相處罰打造「潛校規」。

人本基金會說，調查以十一個指標來檢視各高中職的校規是否違法，其中，有九成學校「強制早自習與課業輔導」，最為嚴重，主因之一是為了成績競爭；也有部分私校將學生留到晚上九點半。

人本基金會調查也發現，五十七校有「禁愛令」，以校規明訂或透過「潛規則」及同儕壓力，阻擋學生情感交往。其中，據以處罰學生的名目包括「違反性別相處分際，而有牽手、勾肩搭背等踰舉行為」、「校園內未遵守男女分際」等。

人本基金會還公布各種樣態的不當校規，如「抽屜發出異味」、「上英文課說中文」等皆有學校列入記過事由。屏東縣一間高中甚至把「掃董事長的家」列入愛校服務內容。人本基金會說，新竹縣一間私立高中也有嚴厲服儀規定，連眉毛、內衣顏色都有規定。

台灣青年民主協會理事長林彥廷說，不少注重升學率的私立高中，存在不合理校規，盼教育部全面普查，且建立讓學生可申訴校規的救濟管道。

教育部說，二○一三年已函頒「高級中等學校訂定學生獎懲規定注意事項」，規範學校訂定學生獎懲規定，應具備正當性，須徵詢學生、家長、教師及行政代表意見，經校務會議通過後，報各該主管教育行政機關備查。國教署也將定期掌握各校規範是否合乎相關法令。