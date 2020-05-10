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疫情趨緩校園解封？高雄各大學抱持保守態度再開會研議

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
中山大學表示，雖然疫情有趨緩之勢，仍維持目前的校園管制，是否解封還待校內防疫會議討論。本報資料照片
中山大學表示，雖然疫情有趨緩之勢，仍維持目前的校園管制，是否解封還待校內防疫會議討論。本報資料照片

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布國內新冠肺炎本土個案，已連續28天零確診，校園是否解封也引發討論。雖然台南從5月7日起恢復開放中小學校園，台大最快5月18日「解封」，但高雄各大學對校園解封的態度還是比較保守，還要再經過討論。

中山大學校長鄭英耀表示，中山大學位於西子灣、柴山景區，與台大校園形式不同，在防疫方式上也會有差異，雖然疫情有趨緩之勢，仍維持目前的校園管制，是否解封還待校內防疫會議討論。

高雄師範大學校長吳連賞表示，現在研討會參與者、洽公人員進校都實名制，謝絕一般民眾入內。校園是否解封，事關師生健康安全維護，還要再討論。

高雄大學也維持原先作法，目前仍封閉各大樓，除上課、上班、洽公外，必須量體溫、戴口罩才可進入。校方禁借運動場館，禁辦社團活動，後續再依疾管署CDC風險規範評估。

文藻表示，有關校園開放情形，會配合CDC政策。

疫情 中山大學 新冠肺炎

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