抽屜發出異味、英文課說中文被記過 人本公布黑心校規

人本教育基金會發起「撲滅黑心校規行動」大調查，在152所高中職中，高達9成學校強制早自習與第8節課，57校有禁愛令、54校有髮禁、27校會搜索學生書包或宿舍；屏東一所私立高中甚至把「掃董事長的家」列為愛校服務內容，已違反教育部規定。

人本教育基金會2013年首度抽查近百所公私立國高中職，揭露眾多違法侵權校規，促成教育部承諾全面檢視高中職校規。人本基金會今年4月二度發起大調查，共計152所高中職學生自發性檢核自己學校的校規是否違法，校數超過全台公私立高中職的1/4。

人本教育基金會馮喬蘭表示，2013年底，教育部就承諾要全面檢視高中職校規要全面檢視高中職校規，但7年過去了，許多學校仍明目張膽違反教育規定，或陽奉陰違改用其他變相處罰打造「潛校規」。

人本基金會也表示，調查以11個指標來檢視各高中職的校規是否違法，其中，有9成學校「強制早自習與課業輔導」，最為嚴重，主因之一是為了成績競爭；也有部分私校還將學生留到晚上九點半，但教育部僅發公文勸導，放任違法行徑。

人本基金會調查也發現，57校有「禁愛令」，以校規明訂，或是透過「潛規則」及同儕壓力來阻擋學生情感交往。其中，據以處罰學生的名目包括「違反性別相處分際，而有牽手、勾肩搭背等踰舉行為」、「校園內未遵守男女分際」等。

人本基金會也公布各種樣態的不當校規，如「抽屜發出異味」、「上英文課說中文」等皆有學校列入記過事由。屏東一所私立高中甚至把「掃董事長的家」列入愛校服務內容。新竹縣也有高中訂出嚴厲服儀規定，連眉毛、內衣顏色都有規定；花蓮一所私立高中則要求男學生一律理平頭，比軍校還嚴苛。

台灣青年民主協會理事長林彥廷表示，不少注重升學率的私立高中，存在不合理校規，盼教育部全面普查，明確指出不符法規的樣態，且建立讓學生可申訴黑心校規的救濟管道。

民進黨立委吳思瑤也要求教育部主動檢視各校不合法校規，並透過扣補助款及減招等手段，來阻止私校侵犯學生人權。

教育部說，103年已函頒「高級中等學校訂定學生獎懲規定注意事項」，規範學校訂定學生獎懲規定，應具備正當性，須徵詢學生、家長、教師及行政代表意見，經校務會議通過後，報各該主管教育行政機關備查。國教署也將定期掌握各校規範是否合乎相關法令。