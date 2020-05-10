竹縣AI智慧園區旁新建文中六 女建築師打造曲線校舍

新竹縣國際AI智慧園區的基礎設施工程預計今年10月完工，招商也同步進行，縣府亦同步在國際AI園區旁新建文中六校舍，由曾獲中華民國傑出建築師獎的女建築師姜樂靜，攜手交通大學建築研究所產學合作，設計出流動曲線建築，突破制式教育空間氛圍。

縣長楊文科表示，竹北市人口快速成長，東區現有國中小學量體，已無法滿足入學需求，因此上任後核定新設「文中六」及「文小一 」(嘉豐國小)2所學校，未來兩校入學方式將採就近入學，建築師遴選作業把技術、品質、過去的作品納入綜合考量，以最有利標方式遴選建築師，避免廠商低價搶標，因此吸引到國內知名的建築師參加遴選。

文中六校地面積2.7公頃，中學部分預計招收60班，每個年級各20班，另有附設幼兒園2班、學前特教班1班、資源班2班，預計111學年度招生。教室量體遠離面臨主要幹道，並以土丘、樹叢及操場作為噪音的緩衝帶，基地保留原有地勢高低差狀態，並以流線蜿蜒圍合出的口袋空間，成為活動聚集點，學校的走廊、中庭、坡地等，也都可成為學習、活動場域。