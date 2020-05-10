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竹縣AI智慧園區旁新建文中六 女建築師打造曲線校舍

聯合報 / 記者張雅婷／連線即時報導
文中六空拍鳥瞰示意圖。圖／新竹縣府提供
文中六空拍鳥瞰示意圖。圖／新竹縣府提供

新竹縣國際AI智慧園區的基礎設施工程預計今年10月完工，招商也同步進行，縣府亦同步在國際AI園區旁新建文中六校舍，由曾獲中華民國傑出建築師獎的女建築師姜樂靜，攜手交通大學建築研究所產學合作，設計出流動曲線建築，突破制式教育空間氛圍。

縣長楊文科表示，竹北市人口快速成長，東區現有國中小學量體，已無法滿足入學需求，因此上任後核定新設「文中六」及「文小一 」(嘉豐國小)2所學校，未來兩校入學方式將採就近入學，建築師遴選作業把技術、品質、過去的作品納入綜合考量，以最有利標方式遴選建築師，避免廠商低價搶標，因此吸引到國內知名的建築師參加遴選。

文中六校地面積2.7公頃，中學部分預計招收60班，每個年級各20班，另有附設幼兒園2班、學前特教班1班、資源班2班，預計111學年度招生。教室量體遠離面臨主要幹道，並以土丘、樹叢及操場作為噪音的緩衝帶，基地保留原有地勢高低差狀態，並以流線蜿蜒圍合出的口袋空間，成為活動聚集點，學校的走廊、中庭、坡地等，也都可成為學習、活動場域。

文中六興建總經費計新台幣8.8億元，工程預計於109年底招標、110年初動工，將於111年完成全部結構體及規劃部分校舍先行取得部分使用執照後先行使用，目標111學年度招生，並於112年全校竣工落成。姜樂靜表示，新竹縣文中六流動曲線的設計運用當地文化、環境特質來形塑適切的空間，富有生命力和趣味性，讓校園空間不會硬梆梆。

文中六示意圖。圖／新竹縣府提供
文中六示意圖。圖／新竹縣府提供

建築 新竹

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