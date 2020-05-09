快訊

高雄路邊疑有爆裂物緊急交管 防爆小組打開木盒傻眼了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中私立小學學費有多貴？收費區間11萬至22萬元

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
中彰投三縣市小一新生今年有減無增，台中市和去年相比減少減少1780人，明德中學不怕少子化，今年增設國小部招收140名新生，打造智慧教室、2層樓室內攀岩場，吸引親子目光；台中目前共有8所私立小學，學費都10萬起跳。圖／台中明德中學提供
中彰投三縣市小一新生今年有減無增，台中市和去年相比減少減少1780人，明德中學不怕少子化，今年增設國小部招收140名新生，打造智慧教室、2層樓室內攀岩場，吸引親子目光；台中目前共有8所私立小學，學費都10萬起跳。圖／台中明德中學提供

中彰投3縣市小一新生今年有減無增，台中市今年市立國小新生數25047人，和去年相比減少減少1780人，教育局預估，今年公立國小減班59班，預估超額教師6名，會依據教師積分順序介聘至志願學校，目前還不至於超額調至外縣市。

台中市今年又多一所私小，明德中學在少子化下逆勢操作，增設國小部招收140名新生，日前辦說明會吸引大批親子參觀校園。校長林衍陞說，雖然是「雙語小學」但更重視科學、藝術、品格教育，英語是輔助語言。

教育界分析，「從小辦起有基本盤」，就能留住家長讓孩子直升，不怕招不到學生。

公、私立小學的學費差距有多大？教育局表示，公立國小每學期學雜費含午餐約5000元上下，私立國小核定的學雜費收費區間11萬至22萬元之間。

公立國小每年減班，私立小學雨後春筍，對比反差強烈。讀私小的家長們表示，並非不想讓孩子讀公立國小，現在都雙薪家庭，要背房貸，送私校很吃力，有一大原因是公立低年級都上半天，課後要安排安親班、雙語班、才藝課程，一學期換算下來的額外學費，跟私小學費差不多。

家長說，讀私校不代表經濟能力一定好，葳格小學突然要家長5月底前「預收」下學期13萬學費，還漲價1萬元，才引發上百名家長跳腳、拒絕先繳。

少子化讓家長更重視教育，一名在法界服務的家長說，品格教育很重要，看過太多青少年學壞的案例，公立國中、小的學生素質差異很大，對老師的要求不敢像私校那麼嚴謹，要遇到好老師，需靠運氣，私立小學盯得緊，學生素質較齊。

台中市私立國中數15所，中部之冠，考私中風氣全國知名，私立小學在今年明德中學設立小學部後增加至8所，其中華盛頓、葳格、明德、東大附小4校從幼稚園起「一條龍」辦學到高中職，比十二年國教「12K」更延伸。

教育局表示，明德中學國小部109學年度預計招收人數為280人，其中新生140人、2至5年級合計140人。

校長林衍陞表示，高職辦學有67年歷史，幼保科設立後就有幼兒園，當作學生實習場域，採蒙特梭利混齡教學，加上已有國中和高中職，才想完成國小部「12K」拼圖，國小部校舍打造智慧教室，還有2層樓的攀岩場、5萬多冊藏書。

少子化不怕招生問題嗎？林衍陞說，幼兒園口碑是招生優勢之一，私立小學都從前一年12月底就開始招生，今年起步較慢，但辦學要腳踏實地獲得家長認同，也要和其他私校區隔特色，例如品格教育在國、高中屢獲教育部肯定，要承襲到國小；其次是藝術鑑賞力、科學會融入英語教學。

中彰投三縣市小一新生今年有減無增，台中市和去年相比減少減少1780人，台中市明德中學不怕少子化，今年增設國小部招收140名新生，打造智慧教室、多彩空間，吸引親子目光。圖／台中明德中學提供
中彰投三縣市小一新生今年有減無增，台中市和去年相比減少減少1780人，台中市明德中學不怕少子化，今年增設國小部招收140名新生，打造智慧教室、多彩空間，吸引親子目光。圖／台中明德中學提供
中彰投三縣市小一新生今年有減無增，台中市和去年相比減少減少1780人，明德中學不怕少子化，今年增設國小部招收140名新生，打造智慧教室、2層樓室內攀岩場，吸引親子目光；台中目前共有8所私立小學，學費都10萬起跳。圖／台中明德中學提供
中彰投三縣市小一新生今年有減無增，台中市和去年相比減少減少1780人，明德中學不怕少子化，今年增設國小部招收140名新生，打造智慧教室、2層樓室內攀岩場，吸引親子目光；台中目前共有8所私立小學，學費都10萬起跳。圖／台中明德中學提供

教育局 少子化 台中市

延伸閱讀

桃園免費公車「樂活巴」48條路線 6月1日起減班3成

康寧台南校區停招 校方保優先障教職員權益

人本：特教師霸凌學生 高市教育局官官相護

康寧台南校區將停招 老師泣淚：少子化施政錯誤的成果

相關新聞

產官學力推AI教育　中正高中首創「三師學堂」

為促進台灣AI發展，台北市中正高中今早與國立台北科技大學、台灣西門子公司簽立三方合作意向書，打造高中教師、大學教師、業界...

中原大學老師被逼道歉？ 校方：保障受教權彼此尊重

中原大學招姓老師今天在立法委員陪同下開記者會，表示在課堂上，針對新冠肺疫病毒提出合理假設，引發大陸學生不滿，校方竟要求兩...

教授說「中華民國」陸生抗議 潘文忠：不容許矮化國格

民進黨立委何志偉今天召開記者會，指出有大學老師在課堂上提及「中華民國」，被陸生抗議，校方要求該師公開道歉。教育部長潘文忠...

二林工商3學生製復古電話機 抱回創校第一個全國賽冠軍

國立二林工商電子科三年級學生吳柏新本來想製做藍芽喇叭，跟同學張原榤、張緯國討論後，從單純的兩個喇叭變成復古電話機，並加入...

新北能源雲監測校園用電 預計6月299間學校全數啟動

為推廣節能減碳，讓新北市成為「低碳城市」，新北市教育局今在新店區達觀國小舉辦「新北市能源雲及能源教育市級課程推廣」活動，...

疫情趨緩校園解封？高雄各大學抱持保守態度再開會研議

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布國內新冠肺炎本土個案，已連續28天零確診，校園是否解封也引發討論。雖然台南從5月7日...

抽屜發出異味、英文課說中文被記過 人本公布黑心校規

人本教育基金會發起「撲滅黑心校規行動」大調查，在152所高中職中，高達9成學校強制早自習與第8節課，57校有禁愛令、54...

竹縣AI智慧園區旁新建文中六 女建築師打造曲線校舍

新竹縣國際AI智慧園區的基礎設施工程預計今年10月完工，招商也同步進行，縣府亦同步在國際AI園區旁新建文中六校舍，由曾獲...

台中私立小學學費有多貴？收費區間11萬至22萬元

中彰投3縣市小一新生今年有減無增，台中市今年市立國小新生數25047人，和去年相比減少減少1780人，教育局預估，今年公...

她擁有36國「家人」 照顧過的奧地利生喝珍奶解思台情

教育部表示，2010年起推動「友善台灣：境外學生接待家庭專案計畫」，至今年累計媒合5849個境外生到國內3296戶接待家...

太陽能發電愈久效率愈差 用這招提升效率奪冠

一年一度的高中專業群科專題及創意製作競賽落幕，教育部國教署表示，今年因應新冠肺炎疫情，從單一場地改到各群科中心學校或鄰近...

疫區境外台生返台就學 一大學僅2%名額競爭激烈

多國新冠肺炎疫情升溫但我國趨緩，教育部7日發函各校申請辦理疫區境外台生專案轉學方案，採單獨招生並以外加名額方式辦理，一校...

熱門新聞

課堂提中華民國、武漢肺炎遭陸生檢舉 老師被要求道歉

教師提武漢肺炎控校方要求道歉 中原大學：保留對老師追訴權

中原大學老師被逼道歉？ 校方：保障受教權彼此尊重

教授說「中華民國」陸生抗議 潘文忠：不容許矮化國格

109會考衝刺／社會不靠背誦 掌握這3題型輕鬆攻略九成

中山大學申設醫學院 與高榮締約為教學醫院

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。