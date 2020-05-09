台中私立小學學費有多貴？收費區間11萬至22萬元

中彰投3縣市小一新生今年有減無增，台中市今年市立國小新生數25047人，和去年相比減少減少1780人，教育局預估，今年公立國小減班59班，預估超額教師6名，會依據教師積分順序介聘至志願學校，目前還不至於超額調至外縣市。

台中市今年又多一所私小，明德中學在少子化下逆勢操作，增設國小部招收140名新生，日前辦說明會吸引大批親子參觀校園。校長林衍陞說，雖然是「雙語小學」但更重視科學、藝術、品格教育，英語是輔助語言。

教育界分析，「從小辦起有基本盤」，就能留住家長讓孩子直升，不怕招不到學生。

公、私立小學的學費差距有多大？教育局表示，公立國小每學期學雜費含午餐約5000元上下，私立國小核定的學雜費收費區間11萬至22萬元之間。

公立國小每年減班，私立小學雨後春筍，對比反差強烈。讀私小的家長們表示，並非不想讓孩子讀公立國小，現在都雙薪家庭，要背房貸，送私校很吃力，有一大原因是公立低年級都上半天，課後要安排安親班、雙語班、才藝課程，一學期換算下來的額外學費，跟私小學費差不多。

家長說，讀私校不代表經濟能力一定好，葳格小學突然要家長5月底前「預收」下學期13萬學費，還漲價1萬元，才引發上百名家長跳腳、拒絕先繳。

少子化讓家長更重視教育，一名在法界服務的家長說，品格教育很重要，看過太多青少年學壞的案例，公立國中、小的學生素質差異很大，對老師的要求不敢像私校那麼嚴謹，要遇到好老師，需靠運氣，私立小學盯得緊，學生素質較齊。

台中市私立國中數15所，中部之冠，考私中風氣全國知名，私立小學在今年明德中學設立小學部後增加至8所，其中華盛頓、葳格、明德、東大附小4校從幼稚園起「一條龍」辦學到高中職，比十二年國教「12K」更延伸。

教育局表示，明德中學國小部109學年度預計招收人數為280人，其中新生140人、2至5年級合計140人。

校長林衍陞表示，高職辦學有67年歷史，幼保科設立後就有幼兒園，當作學生實習場域，採蒙特梭利混齡教學，加上已有國中和高中職，才想完成國小部「12K」拼圖，國小部校舍打造智慧教室，還有2層樓的攀岩場、5萬多冊藏書。