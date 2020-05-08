台灣原住民族事典 新增6語言查詢功能

教育部表示，為發展原住民族終身教育學習，已建置「台灣原住民族事典」，現已開放網站測試版供民眾使用。此版擴大增建閩語、客語、英語、日語六語查詢檢索功能。裡頭的詞條內容反映近10年學術成果，並納入學術上的匿名審查制度，嚴格管控詞條品質。另也透過圖像搭配說明，助於讀者更易理解詞條資訊，將是更便利的工具書。

教育部表示，2008年公布的「台灣原住民族歷史語言文化大辭典（網路版）」使用率高，至今瀏覽數達128萬人次。考量台灣原住民族事務及相關學術研究已大幅進步，並產生相當大的變化，「事典」以「大辭典」為基礎重新建置編輯，進行全盤式詞條調整後，再委請專家學者、族人進行撰寫。

教育部終身教育司說，此次開放測試先選人物、學校、教會等類別，作為首批開放詞條。以平埔族頭目詞條為例，是透過地契、古文書等多種原始文獻考證，除文字記述，同時附上戳記或相關文獻的書影。

當代人物詞條部分，教育部說已委請詞條人物本人進行撰寫並提供照片，以簡明扼要的方式呈現出人生不同階段的變化。至於原住民重點學校詞條，編輯整理日本時期的學校調查和統計資料，並參酌方志、校史等文獻，勾勒出校址、校名變遷過程與歷任校長姓名，再請該校人員審閱並提供照片，讓學校的沿革與特色歷歷在目。