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科技部評選生科領域4專書 醫藥學者作品占多數

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
科技部今天公布生命科學領域專書評選結果，四本中有三本為醫藥學者作品。圖／科技部提供
科技部今天公布生命科學領域專書評選結果，四本中有三本為醫藥學者作品。圖／科技部提供

科技部長陳良基本周主持四場最佳「研」值好書群聚記者會，今天公布生命科學領域專書評選結果，四本中有三本為醫藥學者作品。獲選專書為「腸病毒71型的台灣經驗：從流行病學及臨床到基礎科學的新視野」，另三本為原文書，中譯名為「小纖維神經病變：疼痛與神經退化症候群」、「B型肝炎病毒及其肝臟疾病」、「藥用植物和真菌：研究與開發的最新進展」。

台大醫學系教師黃立民等人編著的中文專書「腸病毒71型的台灣經驗」描述是國內公衛行政系統、醫界與學研界共同努力做出很多的腸病毒71型研究，包括臨床表現、疾病傳播與流行病學、重症的致病機轉、實驗室的診斷、病毒的分析等。

另一獲選專書「小纖維神經病變」由台大醫院醫師謝松蒼帶領台、美、英、德等國際級專家主導編輯，整理小纖維神經病變在診斷、治療的資料，並加上最新的研究，是小纖維神經領域的第一本專書。

台大醫院教授高嘉宏等人編寫的「B型肝炎病毒及其肝臟疾病」由台灣及全球在B型肝炎病毒領域學者共同參與，廣泛且深入敘述B型肝炎病毒的生活史、流行病學、急慢性B型肝炎的免疫致病機轉、癌化過程跟其他基礎科學層面。

朝陽科技大學應用化學系講座教授蔡新聲等人編寫的「藥用植物和真菌」紀錄世界不同地區藥用植物和藥用真菌的研究與開發的最新進展，來自全球各大洲的100多家大學專家學者都是本書貢獻者。

科技部表示，生科領域最具影響力研究專書推薦作業以近三年國內學者寫作出版的專書為範圍，遴選重點含「解決重大科學問題」、「具關鍵性技術突破之成果應用」、「具學理性關鍵貢獻」、「對於重大學術議題或公共政策具影響力」、「對環境生態永續發展具影響力」等五項。由各大學校院、研究機構及學者專家等推薦研究專書共44本，而後邀各領域學者專家進行二階段遴選作業，最終推薦出四本專書。

B型肝炎 台大醫院 腸病毒

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