康寧台南校區將停招 老師泣淚：少子化施政錯誤的成果

教育部決議停止康寧大學台南校區109學年度招生，學校資訊中心組長劉相君得知消息後難過落淚，他泣訴「這是少子化施政錯誤的成果，我非常憤怒」，不應全由私校教職員生及學生來承擔，呼籲要為私校點燈。台南校區主任對此低調不回應，表示交由北部主校區統一發言。

據了解，康寧大學台南校區僅剩2學院4科系2中心，學生286人、教師27人、職員28人，教育部認為康寧大學對於台南校區規畫未明，且遲至3月未繳向台糖租用的土地權利金及租金，無法進行後續的招生，因此決議停止台南校區109學年度招生。

劉相君說，「平衡城鄉差距」一切都是騙局，南台灣、東台灣承擔那麼多，這一代沒辦法向上提升翻轉的命運，甚至是累加更沉重的差距，青年返鄉成家立業，代價將是弱勢者的家人一代傳一代，不斷負擔各種交通食宿的成本，這是不公不義的，「我覺得很憤怒，完全斷了世代翻轉，造成世代承襲而已」。

他認為，這是少子化施政錯誤的成果，不可以全部由私校教職員生家庭和學生的家人來承擔，因為公立學校也必須跟著私校同步瘦身，公私立大學學雜費齊一，否則私校不斷退場，「專案輔導不是福島輻射，也不是扶給他倒」。

劉相君表示，私校工會已經呼籲為私校點燈多少年，完全沒有回應，他不希望康寧台南校區只是倒下，也要求教育部照顧學生、教職員工的受教權和工作權，如果一二年級強迫轉學，轉學生面臨學分抵免、交通安全、重修成本、交通成本等，甚至可能放棄學習，教育部與私校諮詢委員會不保護學生的權益嗎？