康寧大學台南校區109學年停招 董事會職務恐遭解除

教育部今天證實康寧大學因財務狀況，109學年起停招。但該校日前才向台糖公司承租土地作為台南校區，高教司表示，已建議該校董事會今年底分三期捐資學校1.8億元，若未能達成，就聲請法院解除董事會職務。

康寧大學台南校區向台糖承租校地，教育部表示，該校今年4月30日已檢送「台南校區規畫計畫書」到教育部，目前辦理審查中。教育部說，今年1月2日已要求該校董事會2月前捐資5845萬元，繳交前開權利金及2020年租金，不得逕以學校資金繳交，以保障台北及台南校區師生權益。

教育部說，該校董事會今年4月初已依決議捐資第一期3000萬元，但4月底須再捐資第2期3000萬元，但目前還沒到位。如未到位，教育部將依私校諮詢會決議辦理。

教育部說，令停招原因是董事會今年2月22日屆期仍未捐資繳交，致台南校區因校地問題而未來規畫不明，將面臨被台糖公司催告、請求延遲給付利息，以及被法院強制執行情況，無法進行後續招生。