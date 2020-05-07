快訊

中年男申請擴大紓困補助未過 竟拿起原子筆企圖刺頸

萬元紓困亂三天 蘇貞昌今滅火道歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開窗開冷氣致校園電費暴增？ 台大公衛學者籲共體時艱

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
校園開冷氣，如何兼顧防疫？台大公衛學院院長詹長權表示，最高指導原則是「把室內當室外」，開冷氣時，窗戶開愈大愈好，且盡量拉開座位距離；雖電費可能會稍微增加，但為求防疫應共體時艱。示意圖。本報資料照片
校園開冷氣，如何兼顧防疫？台大公衛學院院長詹長權表示，最高指導原則是「把室內當室外」，開冷氣時，窗戶開愈大愈好，且盡量拉開座位距離；雖電費可能會稍微增加，但為求防疫應共體時艱。示意圖。本報資料照片

校園開冷氣，如何兼顧防疫？台大公衛學院院長詹長權表示，最高指導原則是「把室內當室外」，開冷氣時，窗戶開愈大愈好，且盡量拉開座位距離；雖電費可能會稍微增加，但為求防疫應共體時艱。

詹長權說，目前台大部分課程改線上教學，實體課程大幅減少；但若有學生在教室難耐高溫，公衛學院也不會限制開冷氣，只要保持通風，「強迫外界空氣進入」，室內盡可能保持1.5公尺社交距離

詹長權也說，都市地區學校若教室較狹小，學生仍要全程戴口罩。就算冷氣電費因敞開門窗而增加，「電費與防疫，仍要以防疫為主」，呼籲民眾共體時艱。

同樣為公衛學者出身的陽明大學校長郭旭崧表示，該校因地處山上，氣溫還不至於過度炎熱，「開冷氣的教室很少」，且該校學生主要為醫科背景，大家都清楚密閉空間不利於傳染病防治；至於校園開冷氣邊開窗，「是權宜之計」。

全教總理事長張旭政也表示，國內已20天以上沒出現本土感染案例，「若維持連續28天無本土感染，是否代表台灣脫離疫區？」屆時可考慮放寬防疫標準，籲指揮中心給出明確答案。

對此，詹長權也說，連續28天無本土感染病例，是否放寬防疫標準，「前提是國內檢測量夠大」，檢測量愈大，防疫出現破口的風險愈低，但仍要視指揮中心判斷為主。

台大 社交距離

延伸閱讀

學者預估：全球疫情6月底趨緩 但持續2年

台大公衛學者估6月底全球疫情趨緩 但兩年內不會消失

口罩外交惹議 蘇揆鬆口：會調整

外交部、AIT協調才讓美國供應防護衣原料？恐非事實

相關新聞

日頭漸炎學生口罩戴不住 學校開不開冷氣陷兩難

新冠肺炎疫情未歇，夏季炎日卻悄悄到來。連續數日逾30度高溫，不小中小學生抱怨，上課要戴口罩、又不能開冷氣，教室有如悶燒鍋...

開窗開冷氣致校園電費暴增？ 台大公衛學者籲共體時艱

校園開冷氣，如何兼顧防疫？台大公衛學院院長詹長權表示，最高指導原則是「把室內當室外」，開冷氣時，窗戶開愈大愈好，且盡量拉...

迎戰「黑天鵝」 教育要有新思惟

在傳統思惟中，檢驗一所好大學，多半是以學生在畢業後，能否錄取知名企業、賺到漂亮高薪、奪得響亮頭銜……也就是能否幫學生鍍金？作為鑑別標準。但這樣的「普世價值」，在這次的新冠肺炎疫情下，卻狠狠被打臉。

北學產控教師會「會務假」涉圖利 教局澄清沒這回事

台北市學校教育產業工會（簡稱北學產）今早赴台北地檢署，告發台北市教育局涉嫌圖利台北市教師會幹部請「會務假」。對此，北市教...

全中運全大運因疫情暫緩 教長盼下半年逐步展開

教育部長潘文忠今天表示，受疫情影響，全大運、全中運等運動賽會皆暫緩辦理，教育部已請體育署陸續規劃，希望在防疫前提下，下半...

統測專業科目 難易穩定性待提升

四技二專統一入學測驗考試（統測）上周落幕，全國教師會分析，共同科目如國文、英文、數學，不少題目納入學生日常生活情境，素養導向題型大增；但專業科目，如機械群等，仍以傳統題型為多，且試題難易度的穩定性也有待提升。

汛期將至 教部要各校建師生聯絡網、設備移往高樓層

天氣轉熱，颱風季也將至，教育部表示每年5月進入防汛期，為維護校園與教職員工生安全，呼籲各級學校及幼兒園趁早強化防汛整備工...

高雄設公立K-12雙語學校 學者：教育治理提供多元選項

高雄市長韓國瑜力推雙語教育，昨天正式宣布楠梓高中將轉型為高雄市首座公立「K-12雙語學校」，於110學年度成立國際專班，...

未成年學生懷孕 校方專責單位輔導

校園小媽媽人數增，教育部表示設有相關法規，若發現未成年懷孕，要成立工作小組來輔導，並辦理性平教育課程，執行情形列為校務評鑑考核項目。學生若因懷孕導致受教權受損，學生或其法定代理人可依性別平等教育法規定，向主管機關申請調查、陳情，或依學生申訴規定向學校提出申訴。

校園防疫不鬆懈 中彰暫不開放

近日疫情趨緩，不少民眾、議員陳情希望適度開放校園，讓民眾有地方運動有益健康，但台中市長盧秀燕昨仍認為狀況尚未穩定，暫不開放以免增加校園風險，但會滾動檢討；彰化也持相同看法。南投教育局則表示從未禁止，由各校自主管理開不開放。

在學小媽媽破千人 休學率新高

母親節將至，教育部日前公告最新學生懷孕事件彙報，一○六學年在學懷孕學生首破千人，孕後休學率達四成五也創新高。勵馨基金會說，校園小媽媽除學業受阻，多半身陷原生家庭關係疏遠、另一半不願負養育責任等風險，身心壓力大。多個社福團體籲政府增加托育資源，保障小媽媽受教權；另要加強兩性教育，才能有效降低非預期懷孕率。

估3.8萬青少年使用 電子煙納校規

電子煙入侵校園，衛福部國健署去年表示，推估我國約三點八萬青少年正使用電子煙。教育部國教署表示，已依菸害防制法規定，要求各校納校規管理，禁止教職員工生攜帶及吸食。另將協助追查校園電子煙來源，送到縣市衛生單位追查成分。

熱門新聞

大成國中音樂才子沈群育 勇奪台灣北區術科榜首

日文系要附N1證書！ 台大特殊選才門檻高有10缺額

109會考衝刺／英語科學會四大絕招 不怕英聽取消

北學產控教師會「會務假」涉圖利 教局澄清沒這回事

抗疫！台大畢典移戶外 受獎學生減9成

全中運全大運因疫情暫緩 教長盼下半年逐步展開

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。