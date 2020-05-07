開窗開冷氣致校園電費暴增？ 台大公衛學者籲共體時艱

校園開冷氣，如何兼顧防疫？台大公衛學院院長詹長權表示，最高指導原則是「把室內當室外」，開冷氣時，窗戶開愈大愈好，且盡量拉開座位距離；雖電費可能會稍微增加，但為求防疫應共體時艱。

詹長權說，目前台大部分課程改線上教學，實體課程大幅減少；但若有學生在教室難耐高溫，公衛學院也不會限制開冷氣，只要保持通風，「強迫外界空氣進入」，室內盡可能保持1.5公尺社交距離。

詹長權也說，都市地區學校若教室較狹小，學生仍要全程戴口罩。就算冷氣電費因敞開門窗而增加，「電費與防疫，仍要以防疫為主」，呼籲民眾共體時艱。

同樣為公衛學者出身的陽明大學校長郭旭崧表示，該校因地處山上，氣溫還不至於過度炎熱，「開冷氣的教室很少」，且該校學生主要為醫科背景，大家都清楚密閉空間不利於傳染病防治；至於校園開冷氣邊開窗，「是權宜之計」。

全教總理事長張旭政也表示，國內已20天以上沒出現本土感染案例，「若維持連續28天無本土感染，是否代表台灣脫離疫區？」屆時可考慮放寬防疫標準，籲指揮中心給出明確答案。

對此，詹長權也說，連續28天無本土感染病例，是否放寬防疫標準，「前提是國內檢測量夠大」，檢測量愈大，防疫出現破口的風險愈低，但仍要視指揮中心判斷為主。