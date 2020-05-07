日頭漸炎學生口罩戴不住 學校開不開冷氣陷兩難

新冠肺炎疫情未歇，夏季炎日卻悄悄到來。連續數日逾30度高溫，不小中小學生抱怨，上課要戴口罩、又不能開冷氣，教室有如悶燒鍋。但因官方未有具體規範，多數學校以防疫為由，至今不敢放行開冷氣；也有學校採大型考試作法，邊開冷氣邊開門窗，引發家長抱怨電費吃不消。

全教總理事長張旭政表示，「開不開冷氣」向來是各校自治事項。官方只訂出一些行政原則，如28度以上才可開冷氣等，但實際上要不要開？怎麼開？仍由各校自訂。這也導致疫情期間，校園開冷氣樣態大不同。

張旭政觀察，夏季高溫日日逼近，但絕多數學校目前仍禁止班級開冷氣，主因是教室為群聚環境，關門窗開冷氣非常不利於防疫，若出現破口，後果不堪設想。

但目前學生上課須戴口罩，有部分學校因電風扇不足，學生為了搶電風扇吵架，也有人攜帶小電風扇解熱。一所北市高中音樂老師也透露，部分教室因通風不良，學生上課「幾乎要暴動」，盡管學校有冷氣禁令，但他仍偷偷比照大考作法，邊開冷氣邊開門窗，以平息民怨。

也有桃園家長反映，有學校禁止學生開冷氣，但教職員卻在辦公室爽吹整天，「根本差別待遇」。台灣家長教育聯盟理事長謝國清也坦言，這狀況是常態。

但也有少數學校，本周起決議有條件開放冷氣。例如新北市瑞芳一所國小全面通知家長，學校比照國中會考模式，開冷氣時，敞開教室前後門、窗戶也留十公分約一個拳頭大的空隙，以利孩子「在舒適的環境下學習」。但也有家長坦言，今夏電費恐怕吃不消。

謝國清說，天氣變熱，站在照顧學生的立場，他認為「有冷氣就該開冷氣」，呼籲教育部明示各校可開冷氣，並訂出通風的具體防疫標準。至於開窗開冷氣導致電費暴增，謝國清表示，政府應有電費補貼措施。

教育部表示，針對校園如何維持室內通風，已訂出具體建議，例如一般教室要打開室內門窗、氣窗及前後門，並經常清洗隔塵網；若環境為密閉空間或地下空間，建議增設排風扇，強迫室內與外界氣體交換。但未禁止學校使用冷氣或電扇。