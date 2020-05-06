汛期將至 教部要各校建師生聯絡網、設備移往高樓層

天氣轉熱，颱風季也將至，教育部表示每年5月進入防汛期，為維護校園與教職員工生安全，呼籲各級學校及幼兒園趁早強化防汛整備工作，防範未然。工作內容包括檢測各項緊急通聯設備與師生緊急聯絡網，以及颱風接近時宣導學生避免在海水域周邊地區戲水，並留意學生上下學安全。

颱風季到來，教育部表示，各級學校及幼兒園應針對風災豪雨可能帶來的淹水、土石流、坡地崩塌等災害的周邊潛勢狀況嚴加掌握與監測，並於防汛期間強化因應作為。包括配電設備不要放置低樓層，教學設備建議放二樓以上，避免不必要災損。

針對學校內外排水溝渠，教育部表示，應詳加檢查排除淤積，使其保持暢通，避免於颱風或豪雨來時發生水流阻塞而倒灌。校內外如有裝設抽水設備，應定期檢查是否保持良好狀態，如需檢修，請速派員維修至可用狀態。

另外是屋頂上方若有鐵製或玻璃纖維水塔，或附屬設施，教育部表示事前應牢固，避免被強風吹倒。屋頂如有天線、擴音器等設備，應先固定或移除，也要適當修剪校園大型樹木。

教育部表示，校園如有施工中的工地及設施，應要求承包商務必做好防颱及防豪雨措施。如因未依規定做好防颱準備工作，而造成損失或傷害，應依合約規定辦理。

在颱風及豪大雨預警前後及期間，教育部說，請各校了解是否有教職員工生在山區或警戒區戶外活動。學校師生參與戶外2日以上活動者，請確實上教育部部校安中心網站「各級學校戶外活動登錄系統」進行填報，並請外出師生採取避難措施；尚未出發隊伍請管制出隊。