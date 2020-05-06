故宮四月門票收入慘跌99% 院長認證「史上最慘紀錄」

在新冠肺疫風暴之下，故宮四月份的參觀人次、門票收入都創下史上最慘紀錄。立委林奕華今於立法院教委會質詢故宮院長吳密察時，透露故宮四月份的門票收入為55萬2770元，相較於去年四月的9053萬4465元，慘跌99%。吳密察則同意這是故宮有門票紀錄以來，「有史最慘的紀錄」。

根據故宮資料，故宮北院四月份參觀人數是10141人，南院是1萬7158人，門票為55萬2770元。相較於去年四月北院參觀人數34萬563人，南院4萬8556人，門票收入9053萬4465元，慘跌99%。

有趣的是，故宮南院本來被稱為「蚊子館」，但從今年3月開始，其參觀人數已多過故宮北院。

實體場館參觀人數慘跌，故宮的虛擬網站瀏覽人次卻創新高。根據立委林宜瑾的資料，故宮的open data資料開放平台， 1月份瀏覽人次為11萬1813人，四月飆升為24萬646人。「網路逛故宮」1月份為1644人，四月份為3萬2671人。故宮典藏精選網站1月份為2萬8694人，4月份飆漲為102萬6565人，成長35倍。