高雄設公立K-12雙語學校 學者：教育治理提供多元選項

高雄市長韓國瑜力推雙語教育，昨天正式宣布楠梓高中將轉型為高雄市首座公立「K-12雙語學校」，於110學年度成立國際專班，111學年度起設置國際部，與一般學制雙軌並進，另向下扎根國中部與國小部，學界也樂觀其成。高師大華語文教學研究所副教授鍾鎮城表示，城市的教育治理應是要提供多元選項，高雄市公立「K-12」是其中一個選項，但要注意在入學過程、篩選機制中，必須顧及公平性與社會公義。

高雄市府108年投入4700萬預算推動雙語教育，選24所中、小學採雙語教學，其中10所學校在美濃區，由高師大團隊輔導。美濃的9所國小與1所國中，多年來已實施華、客雙語教育，如今在華、客語的基礎上，再加上英文語種，學生已培養跨文化、異文化的接受能力。

「教育沒有捷徑！」鍾鎮城表示，雙語教育是當代教育主流，讓學生擁有跨族群的語言能力，增加素養及競爭力。從城市教育治理的角度，市政府應提供多元選項，不管是公立的、私立的、市區的、偏鄉的、非山非市的，都要有選項，過度管控不是好事，但也需要維持一定張力。如果市府不能提供選項，或是選項太少，則家長和生源就會流向外面。

鍾鎮城表示，「K-12雙語學校」便是市府給家長和學生的一個選項，在有了選項後，應該要注意的是在入學過程、篩選機制中，顧及公平性與社會公義，尤其是在有限的名額中，是否也考量到以獎學金方式照顧到也想就讀的弱勢學生？

鍾鎮城認為，城市城市擘劃者、教育局、學校與家長們，對雙語教育的「未來想像」是否一致？也會左右雙語教育推動的成效。如果只是學生英語學習時數增加、以英語授多科目、多聘外籍老師等，自然不是太難達成，希望的目標是讓學生能夠「流利使用不同語言來解決問題」。