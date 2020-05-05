收入不穩、男方不扛責 校園小媽媽身心壓力大

周末是母親節，教育部上月公告最新學生懷孕事件彙報，106學年在學懷孕學生首破千人，孕後休學比率達四成五也創新高。勵馨基金會說，校園小媽媽除學業受阻，多半身陷原生家庭關係疏遠、另一半不願負養育責任等風險，身心壓力大。多個社福團體代表籲政府增加托育資源，保障小媽媽受教權；另要加強校園兩性教育，才能有效降低非預期懷孕率。

國內每六個小媽媽就有一人找勵馨基金會協助，該會社工諮商部專員陳品蓉說，未成年少女懷孕高峰在暑假後，因情緒和經濟壓力主動求助。她們多半與原生家庭爸媽聯繫弱，孕後男方願負責的比率低。願負責的小爸爸經濟能力多半不穩健，陷入一人養小孩、另一人打零工，全家月收入達2萬2000元已算不錯。

陳品蓉說，勵馨的社工通常是接到懷孕個案的母親提出諮詢請求，未成年懷孕女生壓力大，最須情緒上的協助。其次是經濟支持，社工帶領他們就婚姻、家庭收入、人口數，申請可行的補助。但補助量不多，有些還有條件限制，例如限未婚者申請，但小媽媽又想和另一半結婚，陷入兩難。

陳品蓉指出，小媽媽重返校園不容易，一來是她們可能因對學業興趣較弱，先成為中輟或中離生，進而懷孕。二來是產後托育負擔大，另一半的工作不足以支應，只好自己在家養。

勵馨基金會表示，盼未成年懷孕比率下降，可行作法是提升對學生的兩性教育。少有大人和學生談親密關係，學生自尋避孕方式，結果因不了解而懷孕。

陳品蓉也說，針對已成為小爸媽的族群，呼籲政府提升托育資源，才能讓小媽媽有機會思考去學一技之長，提升生活品質。不過小媽媽非優先抽公托的身分別，教育部國教署學前教育組副組長王慧秋說，按幼教法規定，僅低收入戶、身心障礙、特殊境遇等六類人士能優先抽公托。不過各縣市若有名額，也可自訂其他優先抽籤條件。

按教育部公告的學生懷孕事件彙報，106學年在學生通報懷孕達1327人，包括大專校院1013人、高中238人、國中小76人，總人數是前一學年的1.7倍。教育部國教署學安組組長林良慶說，學生懷孕現象渉及因素多，如青少年對性好奇等個人因素、同儕情感依附，或社會因素等。