聽新聞
test
0:00 / 0:00
考駕照、學放歌列自主學習計畫 北市影視音學校都給分
台北市影視音實驗教育機構（Taipei Media School，簡稱TMS）培力影像、音樂人才，採全選修制，鼓勵學生自主學習。然而，議員耿葳卻發現，學生自主學習內容卻是考機車駕照、好好練琴、補英文，似乎與自主學習想像有落差。
TMS校長李遠、辦學部主任林睿育今天到台北市議會教育委員會進行工作報告。耿葳表示，許多學生提出的自主學習內容，明顯與「影視音」無關，自主學習學分數最高上限為13.5學分，卻有同學以考汽車駕照申請2學分、機車駕照2學分、指考讀書計畫11.5學分，明顯與TMS宗旨不符。
林睿育表示，只要學生自主學習計畫內容與升學、職涯發展有關，能夠維持生活平衡，基本上學校都會支持。此外，老師每學季也會針對自主學習計畫，與學生進行三次面談，學期末也會進行考核，老師核可後才能獲得學分。
林睿育也舉例，以考駕照來說，若學生就業需要駕照，駕照就會是學生的就業條件，學生若身心不夠平衡，健康就會是學習的重要條件。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言