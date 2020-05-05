考駕照、學放歌列自主學習計畫 北市影視音學校都給分

台北市影視音實驗教育機構（Taipei Media School，簡稱TMS）培力影像、音樂人才，採全選修制，鼓勵學生自主學習。然而，議員耿葳卻發現，學生自主學習內容卻是考機車駕照、好好練琴、補英文，似乎與自主學習想像有落差。

TMS校長李遠、辦學部主任林睿育今天到台北市議會教育委員會進行工作報告。耿葳表示，許多學生提出的自主學習內容，明顯與「影視音」無關，自主學習學分數最高上限為13.5學分，卻有同學以考汽車駕照申請2學分、機車駕照2學分、指考讀書計畫11.5學分，明顯與TMS宗旨不符。

林睿育表示，只要學生自主學習計畫內容與升學、職涯發展有關，能夠維持生活平衡，基本上學校都會支持。此外，老師每學季也會針對自主學習計畫，與學生進行三次面談，學期末也會進行考核，老師核可後才能獲得學分。

林睿育也舉例，以考駕照來說，若學生就業需要駕照，駕照就會是學生的就業條件，學生若身心不夠平衡，健康就會是學習的重要條件。