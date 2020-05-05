考生注意會考沒戴口罩將扣分 原地吃午餐用紙隔板

109年國中教育會考將於109年5月16、17日登場，桃園市政府教育局今天宣布防疫措施，考生強制戴口罩應試，午餐必須使用「防疫用餐隔板」並於原試場用餐，另外，因個考場皆開冷氣，試場前後門需留10公分縫隙，擔心會影響英語聽力測驗，今年更取消英聽考試。

桃園考區今年報名人數共2萬1801人，其中集體報名2萬1681人，個別報名人數共120人。負責桃園考區試務會的桃園高中校長游文聰表示，市內19個考場都有門禁管制，學生需憑准考證進入，不開放家長陪考，特殊學生，如身心障礙、重大傷病或突發傷病的家長，需經事先申請，以一名陪考人為限。今年最特別的是，擔心門窗無法緊閉會影響聽力測驗，英語聽力測驗暫停施測一次。

各考場校門入口處均設置體溫量測站，量體溫並提供酒精手部消毒，如考生額溫達攝氏37.5度、耳溫達38度即安排到第二備用試場應考，每考場有4間備用試場，一間容納5名發燒或嚴重呼吸道疾病考生，分坐試場四角與試場中央，且監試人員需穿著口罩、手套及隔離衣，保持安全距離。

考試過程中須全程配戴口罩，進入試場後，除監考人員查驗核對身分要求將口罩拿下外，其餘時候不得脫下口罩，如不聽勸阻，該科將不予計分。為配合防疫措施，第一天考試中午用餐時間，桃園各國中可成立考生服務隊，協助考生訂購午餐及各項應試服務，用餐時原則將安排考生在原試場教室用餐，用提供考生「防疫用餐隔板」避免飛沫感染，吃完才能離開試場走動休息。

教育局提醒家長及考生，考前一天（5月15日）下午3時至5時，開放考生前往桃園19所考場學校查看試場位置，但考生與家長只能進入學校考場、不得進入試場，教育局建議，考生務必提早半小時以上抵達考場，避免量測作業影響考試時間。