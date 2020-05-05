國中會考基隆限穿校服引反彈 緊急撤回不統一規定

今年國中教育會考5月16、17日舉行，基隆考區共計3066人報考，分別在國立基隆女中、國立基隆高中及國立基隆海事舉行。昨天基隆考區國中教育會考統一穿校服應考，引發很多學生及家長反彈聲浪，市府教育處表示，原意是因應疫情希能快速服務考生，經學生反映後，緊急召開會議，已請各校參照各縣市作法，不作統一規範。

因應新冠肺炎疫情，教育處昨天公布，因為考場學校校門會實施量測體溫等監測作為，3所考場學校統一於7點開放考生進入考場，並請考生務必在7點50分以前到達考場，2天考試不開放家長進入考場陪考，並由國中學校組成考生服務隊提供考生便當及飲用水等貼心陪伴服務，如果是家長或是外送人員送餐必須在考場學校外交付，不可入校。

教育處表示，今年特別函請各國中學校考生必須統一穿校服參加考試，方便考生服務隊提供服務。不過，這項決定今天引發很多學生及家長反彈。吳姓學生說，校服不太通風，硬性規定學生穿校服很不恰當，學生都反彈。

林姓家長說，教育處管太多了，硬性規定穿校服太扯了，如果要統一，也是運動服比較合適，才能舒服穿著考試，怎會是穿校服呢？他批評教育處決策沒有站在學生的立場考量，「方便考生服務隊提供服務」，為何要穿校服？

市府接獲反映後重新研議，教育處表示，原意是因應疫情希能快速服務考生，經學生反應後，教育處緊急召開會議，已請各校參照各縣市作法，不作統一規範。