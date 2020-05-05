基隆會考強制考生穿校服 青民協：侵害學生衣著自由

國中會考下周登場， 基隆市府以「防疫」為由，要求考生必須統一穿著校服應考，引發考生反彈。台灣青年民主協會今天批評，基隆市府此舉欠缺法源依據，恐侵害學生衣著自由。

台灣青年民主協會表示，基隆市教育處在函文中提到，要求考生穿著制服是為了方便考生服務隊提供服務；但也有學生認為，此次已因防疫為由，家長不得進入試場陪考，在考場上的都是考生，並無識別各校的需求；就算有辨別需求，只要考生攜帶學生證即可。

基隆市應屆會考考生李同學表示，學校的校服材質不透氣，穿起來不太舒服，難免影響到考試的心情及應考的舒適度。且其他縣市無此規定，唯獨基隆的考生要接受不合理的規定。

基隆市兒少代表身兼行政院中央兒少代表團成員林廷翰表示，穿著制服若僅是為了方便考生服務隊服務，建議可採取其他措施，例如要求考生出示學生證等。且本次會考僅有考生、經申請的陪考人員與試務人員可進入考區，統一發放便當並不會造成過多的困難。

台灣青年民主協會副理事長何蔚慈則提到，考生在大考時，多半會選擇穿起來最舒適、最習慣的服裝應考，強制學生穿著統一服裝，恐將影響考生的權益。且台師大心測中心與疫情中心僅就戴口罩、限制陪考有所規定，對於穿著校服並無統一規定，基隆市政府此舉欠缺法源依據，強制穿校服恐違反比例原則。

何蔚慈也呼籲，基隆市政府教育處應傾聽廣大考生們的聲音，盡速撤回此一規定，尊重考生選擇應考服裝的自由，也避免因政府政策決定，對於準備許久的考生產生不必要的影響。