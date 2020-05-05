聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北推線上、班級小畢典 防疫優先不參加也可以
因應新冠肺炎疫情，新北市教育局今公布畢業典禮活動參考指引，鼓勵學校嘗試以線上直播方式進行，也可透過戶外分梯次參與，或改成班級小畢典等方式，由各校彈性規劃；此外，今年畢業典禮採自由參加，參加者應請家長填覆同意書。
新北市長侯友宜指出家長們很關心畢業典禮是否如期舉行，近日疫情稍見緩和，但新北市不敢懈怠，畢業典禮是學生離校前最具紀念意義的重要活動，要讓畢業生及家長能夠以最安全、安心的方式參加，留下美好回憶。
教育局表示，會要求學校將參與畢業典禮的工作人員及參與者實名列冊，辦理場地以室外為優先，現場須嚴格遵守公眾集會相關防疫規範，間隔室內1.5公尺、室外1公尺距離，並全程配戴口罩，落實入校量體溫與噴酒精、拱手不握手、頒獎人員全程戴手套等措施。
此外，今年的畢業典禮採自由參加，不強迫學生參與，參加者應請家長填覆同意書，至於舉辦形式，則交由各校彈性規劃，可採線上直播方式，亦可轉換為班級小畢典或兩者搭配辦理。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言