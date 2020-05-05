全台停課線上學習調查 僅一成學校準備好了

根據聯合國教科文組織統計，全球因新型冠狀病毒影響，至四月下旬全球有191國全面停課，台灣也有零星高中、大學被迫停課。面對疫情帶動的線上學習風潮，教學現場的老師和學生究竟準備好了沒？這場大規模的教學型態轉變，為台灣教育現場帶來的挑戰是什麼？

《親子天下》三月底透過網路發放「停課不停學親師調查」問卷，邀請家有國小至高中學生家長，以及服務於國小至高中學校行政人員或老師進行調查，最後，根據調查結果、專家建議及國外報導，綜整出面對線上學習，台灣教學現場的三大挑戰及四大建議。

挑戰一、資訊能力落差 資深老師也是線上教學新手

若遇疫情停課，有6成5的學校計畫「部分課程遠距教學，其他課程採事後補課」（表1），但截至四月初，僅11%的老師（表2）及16%的家長（表5）認為學校已經做好線上教學的準備。《親子天下》特別詢問老師們，在疫情發生前，是否有線上錄製影片或同步教學的經驗？結果顯示高達72%老師沒有經驗（表3），因此我們發現，即使線上學習在國內外教育界已經熱烈討論，但是對第一線教學現場老師來說，仍然陌生。不過調查中也發現，有超過半數家長，在此次疫情影響下，願意為孩子訂閱或購買線上學習服務（表6），來回應線上學習時代的到來。

挑戰二、硬體環境落差 偏鄉學生線上學習設備不足

這一波停課不停學潮，像是針對全台線上學習環境的大體檢，六都的新北市和高雄市就有困難。新北市城鄉差距大，部分偏遠地區學生對網路學習較不熟悉，市府緊急準備3萬台行動載具、3千3百張 4G 門號（SIM卡），提供家中無設備進行線上補課的學生借用。高雄市則統計，35萬名高中以下學生中，有2萬7千人家中沒有網路可用，約占所有學生人數7.5％，因此如何讓硬體設備盡快到位，彌平城鄉數位落差，將是提升線上學習效率的關鍵挑戰。

挑戰三、政策與現場落差，老師的挫折感及負擔都加重

三月初時，教育部舉辦記者會，請有線上教學經驗的實驗教育機構示範使用會議軟體 Zoom 遠距教學，但在四月七日，因資安考量，發函全台學校禁用 Zoom，面對政策的急轉彎，加上半數的老師們擔心「線上學習容易分心、成效不佳」（表4），因此覺得有負擔想改回實體補課。

這波線上學習的緊急迫降，打破過往教學現場的學習公式，《親子天下》也提出針對線上學習時代的三大建議：

建議一、打造適合在家學習的空間

一旦孩子停課在家學習，有47%的家長最擔心「孩子缺乏自制力，擔心無法控管 3C 的使用時間」（表7），因此，已經實施遠距教學一段時間的高雄美國校資訊管理師王若馨建議，線上學習首要打造可以專心學習的空間，包含合適的桌椅、充足的光線及師生能聽清楚雙方的聲音。

建議二、安排適齡的作息課表

不同年齡的孩子，對於線上學習時必須安坐在電腦前的「耐受度」不同，目前台灣北部停課的高中，採取第一、三、五、七節線上同步教學，第二、四、六節自主學習。孩子在校期間動個不停，建議在家學習時也要保有運動時間，因此《紐約時報》建議若能到戶外運動最好，若無法外出，有些電腦運動遊戲，也是不錯的選擇。

建議三、培養自學能力、數位素養

家長對於孩子在家自學的擔心，除了對 3C 軟體的自制力外，也擔心「缺乏老師進行互動，不比實體，會影響學習效果」（表7），因此建議一開始需要家長陪伴孩子建立自學的方法，養成線上學習的習慣。台北市興雅國中英語教師林淑媛特別提醒，對數位原住民而言，學會軟硬體的操作容易，但是更重要的是學習如何檢索、辨識、消化歸納網路上的資訊和知識及具備數位和資訊素養。

線上學習已經成為趨勢，這場無法迴避的學習革命，台灣的教學現場，許多老師及家長已投入這場變革，而最近這段停課不停學的期間，正是全面總體檢，發掘問題、拆除障礙，教育轉型的關鍵時刻。

附件：《親子天下》停課不停學親師調查

製表：親子天下

調查說明：

《親子天下》於3月30日至4月8日透過網路發放「停課不停學親師調查」問卷，邀請家有國小至高中學生家長，以及服務於國小至高中學校行政人員或老師填答問卷，共回收1241份問卷，其中包含家長851份、學校行政人員或教師779份，填答者居住於六都比例約占7成。

問卷設計：蘇岱崙 調查執行：《親子天下》媒體中心